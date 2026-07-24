Nicușor Dan anunță un nou obiectiv în relația cu India: „Ambiția noastră este să dublăm schimburile comerciale dintre România și India”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la evenimentul „Romania India Business Forum”, organizat în prezența președintei Indiei, Droupadi Murmu, că relațiile economice dintre cele două state au un potențial important de dezvoltare.

Într-un discurs pe care l-a susținut, președintele a spus că România și India își propun să dubleze valoarea schimburilor comerciale și să extindă cooperarea în domenii precum tehnologia, energia, industria de apărare și infrastructura.

„Așa cum s-a spus, după mult timp, un contact la nivel înalt între România și India. Deși relația bilaterală între România și India este veche, consolidată și nu au existat dubii în această relație”, a declarat președintele.

Șeful statului a declarat că vizita din aceste zile are o componentă economică importantă.

„Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a patra economie a lumii. India este un mare centru de inovație tehnologică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre avantajele pe care România le poate oferi investitorilor indieni.

„România este poarta de intrare dinspre Asia, înspre Europa. De asemenea, România este o țară cu o perspectivă energetică interesantă, este o țară cu o calitate a personalului interesantă, de asemenea, în special în zona de tehnologie, științe, IT. Deci există posibilități de cooperare care se deschid în fața noastră”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns la 1,3 miliarde de dolari în 2025, iar India este în prezent al treilea partener economic al României din regiunea Indo-Pacific.

„Dar așa cum am vorbit cu doamna președinte, ambiția noastră este să dublăm această cifră de schimburi comerciale, deși ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi, în interiorul Uniunii Europene, l-am susținut”, a declarat președintele.

El a spus că mecanismele de cooperare economică dintre cele două state au fost relansate. Comisia mixtă româno-indiană, spune Dan, se va reuni în această toamnă la New Delhi.

Peste 600 de companii cu capital indian sunt înregistrate în România și au creat mai mult de 10.000 de locuri de muncă, a declarat președintele.

„Un exemplu, Terapia Cluj, dar avem de asemenea în zona de IT, în zona de auto, în zona de metalurgie și, așa cum am spus, există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească. Nu am menționat, dar este evident, zona industriei de apărare, zona de energie, unde este o așteptare de dezvoltare globală în anii care vin”, a afirmat președintele.

Șeful statului a mai spus că „în sens opus, tipul acesta de întâlnire poate să genereze interes pentru companii românești care să se integreze în această economie foarte interesantă”.

El a dat drept exemplu Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare Aerospațială, „care participă la un program spațial în India”.

„O oportunitate pentru companii indiene în România este portul Constanța și Dunărea, deci o modalitate ieftină de a ajunge la piața europeană este portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, și conexiunea fluvială cu centrul Europei”, a declarat acesta.

„Ne dorim, am vorbit și cred că vom avea curând o linie directă aeriană între cele două țări, astfel încât conexiunile să fie mult mai facile și să se potențeze schimburi, discuții, investiții în țările noastre. Eu sunt optimist, dumneavoastră aveți de lucrat pentru ca acest optimist să se transforme în rezultate și vă mulțumesc în avans pentru asta”, a încheiat Nicușor Dan.