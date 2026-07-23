România și India pregătesc Anul Inovației 2028 și vor extinde cooperarea economică și strategică

În declarația susținută alături de președintele Nicușor Dan, liderul de la New Delhi a evidențiat că dimensiunea economică a devenit unul dintre pilonii principali ai parteneriatului bilateral.

„Am agreat să creștem investițiile și să încurajăm o colaborare mai apropiată între comunitățile de afaceri din ambele state. Am agreat să colaborăm spre dublarea comerțului între cele două state”, a declarat Droupadi Murmu.

Acordul UE – India, o oportunitate pentru companiile românești

Președinta Indiei a subliniat că România ocupă un loc important în relația New Delhi cu Uniunea Europeană și că acordul de liber schimb dintre UE și India, intrat în vigoare în acest an, va impulsiona cooperarea economică.

„România este un partener important pentru India în UE, iar acordul de liber schimb dintre UE și India din ianuarie anul acesta va deschide oportunități fără precedent pentru industriile noastre și pentru lucrătorii noștri calificați”, a afirmat aceasta.

Potrivit oficialului indian, cele două state au convenit să își extindă colaborarea în industria prelucrătoare, sănătate, energie regenerabilă, infrastructură, hidrogen, producția de îngrășăminte, cercetare, tehnologie și inteligență artificială.

Vizita oficială include și participarea președintei Indiei la Forumul de Afaceri România-India, unde sunt analizate oportunitățile de dezvoltare a investițiilor și a schimburilor comerciale.

Cooperare mai strânsă în apărare și inteligență artificială

Droupadi Murmu a afirmat că apărarea rămâne unul dintre domeniile prioritare ale relației bilaterale. „Cooperarea în domeniul apărării rămâne un pilon important al cooperării noastre. Am agreat să avem schimburi regulate și pregătire pentru creșterea capabilităților în domeniul industriei de apărare ale celor două țări”, a spus președinta Indiei.

În domeniul educației și tehnologiei, aceasta a anunțat extinderea colaborării în cercetare și inovare, inclusiv prin înființarea Catedrei de Studii Indiene la Universitatea din București. „Vom consolida cooperarea în știință și în tehnologie. Iar Catedra de Studii Indiene va fi înființată la Universitatea București cu sprijinul Consiliului Indian pentru Relații Culturale”, a declarat Droupadi Murmu.

Totodată, India va majora numărul locurilor oferite cetățenilor români în programele sale de pregătire în domeniul inteligenței artificiale și va pune la dispoziția diplomaților români cursuri specializate în inteligență artificială și diplomație cibernetică.

România și India pregătesc Anul Inovației 2028

În discursul său, președinta Indiei a anunțat că cele două state intenționează să marcheze împlinirea a 80 de ani de relații diplomatice, în 2028, prin organizarea „Anului Inovației România-India”.

De asemenea, oficialul a salutat implicarea României în Alianța Solară Internațională și intenția autorităților române de a se alătura altor inițiative internaționale promovate de India în domeniul rezilienței infrastructurii și al biocombustibililor.

Mesaj privind conflictele internaționale

Droupadi Murmu a precizat că discuțiile cu președintele Nicușor Dan au vizat și principalele dosare de politică externă. „Ne-am reafirmat angajamentul comun pentru pace, dialog și respect pentru dreptul internațional în abordarea provocărilor curente”, a declarat șefa statului indian.

La finalul discursului, aceasta i-a mulțumit președintelui României pentru primirea oficială și și-a exprimat speranța că îl va primi pe Nicușor Dan într-o vizită oficială la New Delhi în viitorul apropiat.