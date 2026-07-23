Un militar din Garda de Onoare a leșinat la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan o primea pe președinta Indiei

O femeie militar român din Garda de Onoare a leșinat joi după-amiază, la Palatul Cotroceni, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintei Indiei, Droupadi Murmu.

Militarul, care ținea unul dintre drapelele amplasate pe platoul de ceremonii, s-a prăbușit în timpul acordării onorurilor militare.

Aceasta a fost preluată imediat de colegi și de echipa medicală, iar ceremonia a continuat conform protocolului.

Președintele României s-a interesat de starea militarului după incident. Potrivit informațiilor disponibile, ea a fost stabilizată la fața locului și transportată preventiv la spital pentru investigații.

În momentul incidentului, cei doi șefi de stat se aflau pe platoul de ceremonii, unde au fost intonate imnurile naționale și au fost prezentate onorurile militare.