Prima pagină » Social » Un nou centru pentru vârstnici, inaugurat la Galați. Investiție de 18,9 milioane de lei

Un nou centru pentru vârstnici, inaugurat la Galați. Investiție de 18,9 milioane de lei

La Galați a fost inaugurat, joi, un nou centru de recreere a vârstnicilor. Anunțul a fost dat de primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu.
Un nou centru pentru vârstnici, inaugurat la Galați. Investiție de 18,9 milioane de lei
Galerie Foto 7
Daiana Rob
23 iul. 2026, 16:36, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Centrul este dedicat exclusiv seniorilor. Potrivit anunțului dat, joi, de primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, centrul este gândit pentru a le oferi vârstnicilor servicii de calitate.

Vezi galeria foto
7 poze

Clădirea este dotată cu sală de evenimente, bibliotecă, sală de recreere și socializare, săli de fitness, sală de internet, garderobe, vestiar, dar și altele. 

„Am asigurat toate dotările necesare la cel mai înalt standard”, scrie Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului.

Potrivit primarului, centrul se va deschide în perioada următoare, ultimele proceduri legale fiind „aproape de final”.

Noul centru de îngrijire pentru vârstnici a costat 18,9 milioane de lei, bani din fonduri europene, dintre care 7, 4 milioane de lei provin din bugetul local al Galațiului. 

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Serviciile americane investighează dacă Rusia a fost implicată în atacurile Iranului asupra instalațiilor CIA din Golf. Ce fel de asistență ar fi oferit Teheranului
Gandul
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Poate fi depistat cancerul printr-o simplă analiză de sânge?
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia