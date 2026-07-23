Un nou centru pentru vârstnici, inaugurat la Galați. Investiție de 18,9 milioane de lei

Centrul este dedicat exclusiv seniorilor. Potrivit anunțului dat, joi, de primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, centrul este gândit pentru a le oferi vârstnicilor servicii de calitate.

Clădirea este dotată cu sală de evenimente, bibliotecă, sală de recreere și socializare, săli de fitness, sală de internet, garderobe, vestiar, dar și altele.

„Am asigurat toate dotările necesare la cel mai înalt standard”, scrie Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului.

Potrivit primarului, centrul se va deschide în perioada următoare, ultimele proceduri legale fiind „aproape de final”.

Noul centru de îngrijire pentru vârstnici a costat 18,9 milioane de lei, bani din fonduri europene, dintre care 7, 4 milioane de lei provin din bugetul local al Galațiului.