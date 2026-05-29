„În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc”. Primarul Galațiului explică de ce impactul dronei nu s-a transformat într-o catastrofă

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația de la fața locului, primarul Galațiului a răspuns că a văzut blocul, alături de echipele ISU. A constatat personal că drona a făcut o gaură de aproximativ un metru, un metru și douăzeci în plafonul de deasupra apartamentului de la etajul 10.

Referitor la consecințele posibile, primarul a spus că ghinionul a fost parțial contracarat de poziția impactului. Explozia s-a produs deasupra holului, nu deasupra unei camere. La un metru și jumătate, doi metri distanță, situația ar fi fost cu totul alta.

„Cel mai probabil am fi putut vorbi și de victime”, a declarat Pucheanu.

În apartament se aflau o mamă și fiul ei de 14 ani.

Întrebat despre starea lor medicală, primarul a răspuns că, până în acel moment, nu existau probleme grave. A adăugat că sperietura a fost pe măsura situației.

„Cer armatei, în al 13-lea ceas, să protejeze Galațiul”

Referitor la întrebarea despre ce ar trebui făcut pentru a preveni astfel de incidente, Pucheanu a răspuns că nu este expert militar. A lăsat răspunsul în seama armatei, dar a cerut explicit ca zona Galațiului să fie protejată urgent.

„Sper ca, în al 13-lea ceas, această zonă să fie protejată, măcar cu un radar”, a spus primarul.

A reamintit că în urmă cu aproape o lună a căzut o dronă neexplodată în aceeași zonă. De data aceasta, drona a lovit un bloc locuit.

Primăria acoperă reparațiile. Asigurările, secundare

Întrebat dacă asigurările obligatorii acoperă pagubele produse de drone, Pucheanu a răspuns că problema asigurărilor este secundară în acest moment. A anunțat că, după expertiza tehnică a specialiștilor, primăria va aloca din bugetul local suma necesară pentru remedierea blocului.

„Nu mă interesează dacă apartamentul avea sau nu asigurare. Vrem să remediem problema mai întâi”, a declarat Ionuț Pucheanu.