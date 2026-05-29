Prima pagină » Social » „În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc”. Primarul Galațiului explică de ce impactul dronei nu s-a transformat într-o catastrofă

„În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc”. Primarul Galațiului explică de ce impactul dronei nu s-a transformat într-o catastrofă

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, spune că drona rusească a lovit mai mult casa liftului decât blocul și că explozia s-a produs deasupra holului, nu deasupra unei camere. „În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc", a spus edilul.
„În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc
Foto: Facebook/Ionuţ Pucheanu
Andreea Tobias
29 mai 2026, 13:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația de la fața locului, primarul Galațiului a răspuns că a văzut blocul, alături de echipele ISU. A constatat personal că drona a făcut o gaură de aproximativ un metru, un metru și douăzeci în plafonul de deasupra apartamentului de la etajul 10.

Referitor la consecințele posibile, primarul a spus că ghinionul a fost parțial contracarat de poziția impactului. Explozia s-a produs deasupra holului, nu deasupra unei camere. La un metru și jumătate, doi metri distanță, situația ar fi fost cu totul alta.

„Cel mai probabil am fi putut vorbi și de victime”, a declarat Pucheanu.

În apartament se aflau o mamă și fiul ei de 14 ani.

Întrebat despre starea lor medicală, primarul a răspuns că, până în acel moment, nu existau probleme grave. A adăugat că sperietura a fost pe măsura situației.

„Cer armatei, în al 13-lea ceas, să protejeze Galațiul”

Referitor la întrebarea despre ce ar trebui făcut pentru a preveni astfel de incidente, Pucheanu a răspuns că nu este expert militar. A lăsat răspunsul în seama armatei, dar a cerut explicit ca zona Galațiului să fie protejată urgent.

„Sper ca, în al 13-lea ceas, această zonă să fie protejată, măcar cu un radar”, a spus primarul.

A reamintit că în urmă cu aproape o lună a căzut o dronă neexplodată în aceeași zonă. De data aceasta, drona a lovit un bloc locuit.

Primăria acoperă reparațiile. Asigurările, secundare

Întrebat dacă asigurările obligatorii acoperă pagubele produse de drone, Pucheanu a răspuns că problema asigurărilor este secundară în acest moment. A anunțat că, după expertiza tehnică a specialiștilor, primăria va aloca din bugetul local suma necesară pentru remedierea blocului.

„Nu mă interesează dacă apartamentul avea sau nu asigurare. Vrem să remediem problema mai întâi”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Caz șocant: o mamă și-a ucis bebelușul de 1 an cu un amestec de lapte și medicamente: „Leziune cerebrală catastrofală”
CSID
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia