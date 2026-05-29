Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu, după incidentul de la Galați: „România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare anti-dronă”

Sorin Grindeanu, după incidentul de la Galați: „România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare anti-dronă”

Sorin Grindeanu afirmă că incidentul de la Galați arată că România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare anti-dronă.
Sorin Grindeanu, după incidentul de la Galați: „România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
29 mai 2026, 08:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a scris Grindeanu, vineri dimineață, pe Facebook.

Liderul PSD susține că ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie „să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice” și să se ocupe „cu seriozitate”, chiar dacă este demis, de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.

„Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre”, a adăugat Grindeanu.

Acesta a mai spus că România are nevoie rapid de un nou guvern „format din profesioniști”.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Un lucru banal, doar cu aprobare specială! Interdicția impusă de SUA înainte de Cupa Mondială!
GSP.ro
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
Gandul
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia