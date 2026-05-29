Sorin Grindeanu, după incidentul de la Galați: „România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare anti-dronă”

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a scris Grindeanu, vineri dimineață, pe Facebook.

Liderul PSD susține că ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie „să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice” și să se ocupe „cu seriozitate”, chiar dacă este demis, de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.

„Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre”, a adăugat Grindeanu.

Acesta a mai spus că România are nevoie rapid de un nou guvern „format din profesioniști”.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.