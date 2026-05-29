Robert Fico reacționează după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „UE trebuie să înceapă imediat dialogul cu Rusia”

Liderul de la Bratislava a cerut deschiderea urgentă a unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă și a făcut apel la evitarea declarațiilor provocatoare.

Robert Fico, cunoscut pentru pozițiile sale eurosceptice și criticile frecvente la adresa politicilor occidentale privind războiul din Ucraina, a comentat incidentul în urma căruia o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, premierul slovac a afirmat că lipsa dialogului dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă poate conduce la incidente cu potențial major de escaladare.

„Cu câteva zile în urmă, am afirmat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită ar putea duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o putem gestiona. În legătură cu incidentul cu drona, îmi exprim solidaritatea deplină cu guvernul român, fac apel la reținere în ceea ce privește declarațiile provocatoare și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă”, a transmis Robert Fico.

STATEMENT ON THE DRONE INCIDENT IN ROMANIA A few days ago, I stated that in the absence of dialogue between the European Union and the Russian Federation, any stray drone could lead to an escalation of tensions that we may not be able to manage. In connection with the drone… — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 29, 2026

Liderul slovac și-a exprimat solidaritatea față de autoritățile române, însă nu a menționat în declarația sa Rusia ca stat agresor în războiul declanșat împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Mesajul lui Fico vine după incidentul de la Galați, considerat cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul conflictului ruso-ucrainean.

Autoritățile române investighează circumstanțele în care drona a ajuns pe teritoriul național și impactul acesteia asupra imobilului afectat.

Premierul Slovaciei a susținut în repetate rânduri necesitatea negocierilor între Moscova și Occident și s-a opus unor măsuri de sprijin militar pentru Ucraina, poziții care au atras critici din partea mai multor lideri europeni.