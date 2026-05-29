Dosar penal pentru drona rusească prăbușită într-un bloc din Galați: Tentativă de omor calificat și distrugere

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei rusești. Se cercetează tentativă de omor calificat, distrugere și încălcarea Codului aerian.
SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
29 mai 2026, 09:57, Social
Drona militară de proveniență rusească s-a prăbușit pe blocul de locuințe. A explodat în jurul orei 01:50.

Explozia a distrus un apartament de la etajul 10 și a cauzat leziuni traumatice celor două persoane care se aflau înăuntru.

Trei infracțiuni, anchetă în curs

Procurorii fac cercetări pentru trei capete de acuzare: încălcarea articolului 117 alineatul 2 din Codul aerian, infracțiunea de distrugere și tentativa la omor calificat.

Sesizarea din oficiu a avut loc în cursul nopții, imediat după incident.

Parchetul de pe lângă ÎCCJ a anunțat că publicul va fi informat pe măsura derulării anchetei.

