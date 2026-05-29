Dosar penal pentru drona rusească prăbușită într-un bloc din Galați: Tentativă de omor calificat și distrugere

Drona militară de proveniență rusească s-a prăbușit pe blocul de locuințe. A explodat în jurul orei 01:50.
Explozia a distrus un apartament de la etajul 10 și a cauzat leziuni traumatice celor două persoane care se aflau înăuntru.
Procurorii fac cercetări pentru trei capete de acuzare: încălcarea articolului 117 alineatul 2 din Codul aerian, infracțiunea de distrugere și tentativa la omor calificat.
Sesizarea din oficiu a avut loc în cursul nopții, imediat după incident.
Parchetul de pe lângă ÎCCJ a anunțat că publicul va fi informat pe măsura derulării anchetei.