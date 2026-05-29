Dronă prăbușită în Galați. MApN: Toată încărcătura dronei de tip Geran 2 a explodat la impact

Ministrul Apărării Naționale a transmis că drona prăbușită în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați este de tip Geran 2 și că toată încărcătura a explodat în momentul impactului.
Foto: Facebook/Bogdan Rodeanu
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 07:57, Politic
MApN transmite că echipe de specialiști ai misterului, în colaborare cu echipaje de la MAI și SRI continuă cercetările în zona blocului din Galați unde în noaptea de joi spre vineri s-a prăbușit o dronă.

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Cele două persoane care au fost rănite au fost duse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

MApN îndeamnă cetățenii să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

„Provocare la adresa securității regionale”

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis MApN.

O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10.

