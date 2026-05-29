Nicușor Dan anunță măsuri după CSAT: consulul Rusiei la Constanța, declarat persona non grata în urma incidentului de la Galați

UPDATE Nicușor Dan: Consulatul Rusiei la Constanța se va închide

Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul ședinței CSAT, că întreaga responsabilitate pentru incidentul de la Galați revine Federației Ruse.

„Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a anunțat că, în urma incidentului, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federației Ruse la Constanța va fi închis.

Președintele a spus că drona care a ajuns pe teritoriul României a fost o dronă rusească Geran-2, plecată din Rusia.

„Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România. A fost parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a criticat și „iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români” care, spune el, încearcă să scuze Rusia în legătură cu acest incident.

Nicușor Dan a precizat că România are, prin programul SAFE, o componentă importantă dedicată capabilităților antiaeriene pentru astfel de incidente. Contractele ar urma să fie semnate în aceste zile, iar livrările sunt estimate într-un an sau doi.

El a mai spus că România are un parteneriat cu Ucraina pentru producția comună de drone, precum și un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pentru accelerarea producției și testării de drone și capabilități antidronă.

UPDATE Ședința CSAT s-a încheiat. Nicușor Dan va susține declarații la ora 14.30

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate

UPDATE Ședința CSAT a început. Ilie Bolojan nu participă

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început vineri, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul interimar Ilie Bolojan, membru al CSAT, nu participă la ședință, fiind la Chișinău.

Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul Apărării, să îl înlocuiască la ședința CSAT.

Știrea inițială: Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan, care a transmis că vor fi discutate implicațiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

„Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse și că evenimentul impune „un răspuns ferm, coordonat și pe măsură”, la nivel național, aliat și internațional.

Președintele a anunțat și că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după incidentul de la Galați. El a precizat că România și NATO vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării Flancului Estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.