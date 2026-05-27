FT: Șeful apărării UE cere statelor să nu mai fabrice rachete „haute couture”

Șeful apărării al UE a îndemnat țările să își deschidă stocurile de arme pentru a aproviziona Ucraina și să stimuleze producția prin renunțarea la producția de arme „haute couture”.

„Guvernele ar trebui să își deschidă stocurile pentru a oferi Ucrainei ceea ce are nevoie”, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, pentru FT.

Consolidarea armatei Ucrainei era cu atât mai importantă dacă Europa redeschidea canalele oficiale de negociere cu Rusia, a spus Kubilius, pe măsură ce în Europa crește impulsul pentru astfel de discuții.

„Puterea să fie de partea Ucrainei”

„Singura formulă care poate aduce pacea este așa-numita pace prin putere. Puterea ar trebui să fie de partea Ucrainei”, iar Europa poate ajuta în acest sens, a subliniat el. Fostul prim-ministru lituanian a avertizat, de asemenea, că Europa este în urma Rusiei și Ucrainei în fabricarea de rachete, deoarece companiile lor produc arme sofisticate și scumpe, care sunt dificil de extins.

„Europenii produc ceea ce ei numesc producție «haute couture». Foarte sofisticată din punct de vedere tehnologic, foarte avansată, foarte scumpă și imposibil de intensificat”, a spus el. „Ucrainenii produc ceea ce industriile europene numesc «suficient de bună» .”

„Europa trebuie să învețe de la Ucraina”

Kubilius, care conduce eforturile Bruxelles-ului de a consolida baza industrială de apărare a Europei, a declarat că Europa trebuie să învețe din metodele folosite de Ucraina în timpul războiului și să treacă la sisteme mai ieftine, care pot fi fabricate rapid și la scară largă.

„Ucrainenii au început să producă propria rachetă de croazieră Flamingo, iar anul acesta sunt gata să producă în jur de 700. ” Prin contrast, a spus el, UE a produs mai puțin de 300. Rusia a produs 1.200. Ucraina ar putea cumpăra arme UE din stocuri folosind un fond de 60 de miliarde de euro dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro convenit recent, a spus el.

Comercianții ar putea apoi folosi acei bani pentru a cumpăra mai multe arme sau pentru a-și mări producția.

Planul Bruxelles-ului

Apelul său vine în contextul în care UE pregătește inițiative menite să stimuleze producția de apărare și să reducă fragmentarea industriei europene de armament.

Bruxelles-ul urmează să prezinte în iulie un plan pentru crearea unei piețe mai integrate. Propunerea este menită să abordeze un amestec de reguli naționale și practici de achiziții publice despre care a spus că au închis, în fapt, piețele de apărare și au împiedicat cooperarea industrială transfrontalieră în domeniul apărării.

„Nu există cu adevărat nicio piață și există o mulțime de obstacole”, a spus Kubilius. El a susținut că guvernele naționale protejează puternic campionii interni ai apărării, țările mari precum Franța și Germania cumpărând 70% din ceea ce produc propriile industrii, în timp ce doar aproximativ 10% a fost vândut către alte țări ale UE.

Reformele planificate sunt menite să abordeze bariere tehnice precum recunoașterea reciprocă a procedurilor de testare și certificare și simplificarea licențelor de transfer intra-UE pentru componentele militare, care variază în funcție de statul membru.

Kubilius a mai spus că ar trebui încurajată consolidarea în sectorul apărării. Guvernele invocă adesea excepții de la principiile de securitate națională pentru a evita respectarea principiilor pieței în achizițiile publice de apărare, creând ceea ce el a descris ca fiind un „sistem cu adevărat închis”.

„Proiectul Bromo”

Europa nu ar trebui să se teamă de colaborarea planificată, denumită Proiectul Bromo, între Airbus, Thales și Leonardo, care își propune să creeze un campion european al spațiului și al sateliților capabil să concureze cu SpaceX al lui Elon Musk, a declarat Kubilius.

„Pentru competiția globală, ai nevoie de „scară și dimensiune”, a adăugat el. „Exact asta aduce Bromo. Cum să menținem mediul competitiv pe plan intern este întotdeauna o problemă, dar cred că nu ar trebui să fie un obstacol pentru noi în a ne dezvolta unii dintre campionii noștri.”