UE avertizează că Rusia produce mai mult armament decât Europa. „Încă ne depășește militar”

Declarațiile au fost făcute înaintea semnării unor acorduri prin care Polonia și Lituania vor primi aproape 50 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților militare. Kubilius a declarat pentru Euronews că industria europeană de apărare nu produce suficient de rapid pentru a face față amenințărilor actuale. „Rusia ne depășește la producția militară și o face într-un mod semnificativ. Asta ne îngrijorează”, a spus oficialul european. El a subliniat că industria de apărare din UE își mărește capacitatea de producție, însă ritmul rămâne insuficient în raport cu nevoile de securitate ale continentului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizase anterior că Rusia produce în trei luni cât produc toate cele 32 de state membre NATO într-un an.

Polonia și Lituania primesc aproape 50 de miliarde de euro

Fondurile fac parte din programul SAFE (Security Action for Europe), lansat de Comisia Europeană pentru întărirea apărării europene. Polonia va primi cea mai mare sumă, aproximativ 43 de miliarde de euro, iar Lituania peste 6 miliarde de euro. Primele tranșe, reprezentând aproximativ 15% din finanțare, urmează să fie plătite până la finalul lunii mai. Restul fondurilor vor fi distribuite la fiecare șase luni, dacă statele respectă condițiile stabilite de Comisia Europeană. Toți banii trebuie cheltuiți până în 2030.

UE leagă semnarea acordurilor de parada militară a Rusiei

Comisarul european a spus că momentul semnării acordurilor, cu o zi înainte de parada de Ziua Victoriei organizată anual de Rusia pe 9 mai, are și o încărcătură simbolică. „Arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm și să descurajăm orice agresiune”, a afirmat Kubilius. El a subliniat că Polonia are un rol-cheie în apărarea flancului estic al NATO și al Uniunii Europene. Guvernul de la Varșovia intenționează să investească aproximativ 46 de miliarde de euro în patru programe majore de apărare. Printre acestea se numără consolidarea apărării anti-drone și întărirea graniței de 400 de kilometri cu Belarus. Premierul Donald Tusk a declarat anterior că securitatea militară reprezintă „prioritatea absolută” a Poloniei. „Fiecare lună, fiecare săptămână și fiecare oră influențează nivelul nostru de securitate”, a spus acesta.

Lituania va întări frontiera baltică și sprijinul pentru Ucraina

Lituania va folosi fondurile europene pentru modernizarea armatei terestre, achiziția de muniție și întărirea așa-numitei „Linii de Apărare Baltice”. Președintele Gitanas Nausėda a anunțat că o parte din bani va fi folosită și pentru producerea și achiziția de echipamente militare destinate Ucrainei. Oficialii europeni avertizează tot mai des că Rusia ar putea deveni capabilă să atace state membre NATO sau UE în următorii cinci ani.