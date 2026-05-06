Prima pagină » Social » Marș pro-Europa la București de 9 Mai. Organizatorii cer susținerea democrației și a parcursului european al României

Marș pro-Europa la București de 9 Mai. Organizatorii cer susținerea democrației și a parcursului european al României

Pe 9 mai, în București va fi organizat un marș pro-Europa, cu ocazia Zilei Europei, organizat pentru susținerea democrației și a parcursului european al României.
Marș pro-Europa la București de 9 Mai. Organizatorii cer susținerea democrației și a parcursului european al României
Galerie Foto 5
Nițu Maria
06 mai 2026, 18:51, Social

Un marș pro-Europa va avea loc sâmbătă, 9 mai, în București, de Ziua Europei, iar organizatorii au spus că manifestația este „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”

Vezi galeria foto
5 poze

Aceștia au transmis, totodată, că evenimentul este și un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

„Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”, au transmis organizatorii.

Evenimentul începe la ora 17:00 în Piața Universității, considerată „km 0 al democrației românești”, de unde participanții vor porni la ora 18:00 în marș spre Piața Victoriei. Organizatorii spun că mesajul este legat de dezamăgirea față de clasa politică și de nevoia de a continua parcursul european al României, sub sloganul „Un singur drum: EUROPA!”.

Într-un comunicat al Asociației MEA (Mediu-Educație-Activism), organizatorii îi invită pe oameni să participe la continuarea unei mișcări începute în anii trecuți în mai multe orașe din țară și să susțină valorile europene.

„Democraţia este un efort continuu – adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă – dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA (Mediu-Educație-Activism), a spus că, deși oamenii sunt obosiți și dezamăgiți, există o responsabilitate față de generațiile viitoare.

„Ştiu că suntem obosiţi, toţi cei care ne dorim justiţie, respect, o ţară din care copiii noştri să nu vrea să plece, dar cu atât mai mult pentru generaţiile viitoare avem datoria să ieşim în stradă ca România să-şi păstreze drumul european”, a afirmat Marian Rădună.

La eveniment vor lua cuvântul reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, ai mediului academic și privat, precum și jurnaliști independenți.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor