Marș pro-Europa la București de 9 Mai. Organizatorii cer susținerea democrației și a parcursului european al României

Un marș pro-Europa va avea loc sâmbătă, 9 mai, în București, de Ziua Europei, iar organizatorii au spus că manifestația este „în favoarea democraţiei şi a statului de drept”

Aceștia au transmis, totodată, că evenimentul este și un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

„Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”, au transmis organizatorii.

Evenimentul începe la ora 17:00 în Piața Universității, considerată „km 0 al democrației românești”, de unde participanții vor porni la ora 18:00 în marș spre Piața Victoriei. Organizatorii spun că mesajul este legat de dezamăgirea față de clasa politică și de nevoia de a continua parcursul european al României, sub sloganul „Un singur drum: EUROPA!”.

Într-un comunicat al Asociației MEA (Mediu-Educație-Activism), organizatorii îi invită pe oameni să participe la continuarea unei mișcări începute în anii trecuți în mai multe orașe din țară și să susțină valorile europene.

„Democraţia este un efort continuu – adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă – dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării”.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA (Mediu-Educație-Activism), a spus că, deși oamenii sunt obosiți și dezamăgiți, există o responsabilitate față de generațiile viitoare.

„Ştiu că suntem obosiţi, toţi cei care ne dorim justiţie, respect, o ţară din care copiii noştri să nu vrea să plece, dar cu atât mai mult pentru generaţiile viitoare avem datoria să ieşim în stradă ca România să-şi păstreze drumul european”, a afirmat Marian Rădună.