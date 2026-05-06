Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie

Declarația a fost făcută miercuri seara în cadrul unui interviu acordat postului Antena 1. Premierul interimar a fost întrebat de ce a decis să ia măsura privind majorarea TVA.

„Era inevitabilă, mi-am asumat măsura”, a răspuns Bolojan adăugând că acestea au fost sfaturile economiștilor.

El a mai spus că „nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie” .

„Românii au văzut că se poate guverna și altfel în România, fără aroganță … cu transparență … am stabilit reguli pentru toată lumea, va fi greu pentru oricine va veni să nu procedeze la fel”, a explicat premierul interimar.

Totodată, Ilie Bolojan a comentat evoluția relației cu președintele României, Nicușor Dan, după majorarea TVA.

„Nu cred ca a stricat-o ( n.r. relația cu Nicușor Dan)”, a precizat Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan s-a opus măsurii și în campania electorală a promis că nu va accepta majorarea TVA.