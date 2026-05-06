Își dorește Sorin Grindeanu să fie premier? Președintele PSD: „Pot să fiu eu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, de la Gândul, că discuția despre funcția de premier, pe care el ar putea să o ocupe, nu este prioritară în acest moment.

Întrebat dacă își dorește să devină prim-ministru, liderul PSD a spus că decizia depinde de discuțiile dintre partide și de negocierile pentru formarea unui nou guvern.

„Nu așa se pune problema. Dincolo de persoane, eu vă spun că în acest moment Partidul Social-Democrat, dacă merge la guvernare, nu merge într-un guvern minoritar.”, a spus Grindeanu.

Acesta a precizat și că PSD va lua o decizie privind propunerea de premier doar în cazul în care se va contura o majoritate parlamentară.

„După care, dacă se găsește o formulă majoritară, Partidul Social-Democrat își va decide candidatul pentru funcția de prim-ministru.”

În același timp, Sorin Grindeanu nu a exclus posibilitatea de a fi el însuși propunerea partidului.

„Și da, poate să fie Sorin Grindeanu, dar pot să fie și alți colegi de-ai mei.”, a precizat liderul PSD.