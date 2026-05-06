Prima pagină » Știrile zilei » Apartament în flăcări în Capitală. O persoană e inconștientă

Apartament în flăcări în Capitală. O persoană e inconștientă

Un incendiu s-a produs într-un apartament din Capitală, miercuri după-amiază. O persoană a suferit arsuri și e inconștientă. Flăcările au rănit alte trei persoane.
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte”
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”
Ioana Târziu
06 mai 2026, 16:17, Social

UPDATE

O femeie de aproximativ 50 ani, inconștientă, prezintă arsuri la nivelul feței, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD.
Alte 10 persoane au fost evacuate din cladire de echipele de salvatori.
Incendiul este lichidat.

Vezi galeria foto
3 poze

Bilanțul final:

  • o persoană inconștientă (transportată la Spitalul de Arși);
  • două persoane cu expunere la fum, transportate la Spitalul Universitar de SMURD și SABIF;
  • două persoane refuză transportul la spital.

Pompierii încearcă să evacueze fumul din clădire.

Știrea inițială

Pompierii intervin la un incendiu produs în București, la un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dinicu Golescu.

Potrivit acestora, au găsit în apartament o persoană inconștientă, care a suferit arsuri, precum și alte trei persoane, conștiente, cărora le este acordat primul ajutor, prin administrarea de oxigen.

La incendiu se află 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

Incendiul nu a afectat alte apartamente.

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor