Apartament în flăcări în Capitală. O persoană e inconștientă

UPDATE

O femeie de aproximativ 50 ani, inconștientă, prezintă arsuri la nivelul feței, iar alte 3 persoane au fost expuse la fum si au fost preluate de echipajele SMURD.

Alte 10 persoane au fost evacuate din cladire de echipele de salvatori.

Incendiul este lichidat.

Bilanțul final:

o persoană inconștientă (transportată la Spitalul de Arși);

două persoane cu expunere la fum, transportate la Spitalul Universitar de SMURD și SABIF;

două persoane refuză transportul la spital.

Pompierii încearcă să evacueze fumul din clădire.

Știrea inițială

Pompierii intervin la un incendiu produs în București, la un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dinicu Golescu.

Potrivit acestora, au găsit în apartament o persoană inconștientă, care a suferit arsuri, precum și alte trei persoane, conștiente, cărora le este acordat primul ajutor, prin administrarea de oxigen.

La incendiu se află 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru interventie la inaltime, Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

Incendiul nu a afectat alte apartamente.