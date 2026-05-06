Buzău: Un tânăr de 27 de ani a murit după ce s-a drogat cu „cristal”

Un tânăr de 27 de ani a intrat în moarte cerebrală și apoi s-a constatat decesul, după ce s-a drogat cu 3- CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal. Cei de la care a cumpărat substanța au fost arestași preventiv.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
06 mai 2026, 16:48, Social

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Buzău au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 20 și 22 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Cercetările au fost declanșate 30 aprilie, după ce personalul unei unități medicale din municipiul Buzău a sesizat Poliția că în unitatea de primiri urgențe a fost adus un tânăr (27 de ani) cu diagnostic „intoxicație cu substanțe interzise” și a cărei stare s-a agravat, în cursul aceleași zile intrând în moarte cerebrală și ulterior fiind înregistrat decesul. Asupra acestuia, la internare, a fost găsit și un plic, conținând circa un gram drog de mare risc, 3- CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, la data de 29 aprilie 2026, tânărul, de 27 de ani, a cumpărat „cristalul” de la un alt tânăr, în vârstă de 22 ani, pentru suma de 400 lei. La rândul său, acesta l-a procurat, în aceeași zi, de la coinculpatul în vârstă de 20 de ani.

„Având în vedere contextul în care s-a produs decesul bărbatului (27 de ani) cercetările au fost extinse sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei”, transmite, miercuri, DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău a dispus, miercuri, arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.

 

