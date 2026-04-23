Prima pagină » Social » Canabis adus din Spania pentru a fi vândut în Galați. Doi bărbați, reținuți

Canabis adus din Spania pentru a fi vândut în Galați. Doi bărbați, reținuți

Aproximativ 13 kilograme de canabis, aduse din Spania prin curier, au fost preluate în Galați de doi bărbați, de 23 și 35 de ani, prinși în flagrant. Drogurile, împărțite în zeci de pungi, erau destinate vânzării.
Alexandra-Valentina Dumitru
23 apr. 2026, 12:37, Social

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați au dispus, miercuri, reținerea celor doi inculpați pentru 24 de ore, aceștia fiind cercetați pentru trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, în luna aprilie 2026, cei doi au procurat din Spania și au introdus în România, printr-o firmă de curierat, un colet care conținea aproximativ 13 kilograme de canabis.

Aceștia au fost prinși în flagrant în municipiul Galați, imediat după ce au ridicat coletul, drogurile fiind porționate în 42 de pungi, destinate comercializării.

Ulterior, asupra inculpatului de 35 de ani a mai fost descoperită o cantitate de 2,5 kilograme de canabis, deținută tot pentru vânzare.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală au fost desfășurate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați.

