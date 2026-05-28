Andrew Tate, acuzat în România de incitare la ură împotriva femeilor. DIICOT extinde ancheta penală

Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt anchetați în România încă din decembrie 2022 într-un dosar care include acuzații de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Cei doi neagă toate acuzațiile.

DIICOT: Mesaje online considerate discriminatorii

Potrivit procurorilor, noua acuzație vizează mai multe discursuri publice și apariții online promovate de Andrew Tate pe rețelele sociale în perioada 2021–2024, considerate de anchetatori drept mesaje care instigă la ură și discriminare împotriva femeilor.

„DIICOT a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare continuată la ură sau discriminare”, au transmis procurorii.

Reacția lui Andrew Tate: „Ne vedem în instanță”

Reacția lui Andrew Tate a venit rapid pe platforma X, unde acesta a susținut că este vizat pentru „glume” făcute în cadrul podcasturilor sale.

„DIICOT încearcă să mă acuze pentru crime de exprimare legate de glumele făcute în podcasturile mele. Un cetățean american inculpat pentru discurs. Ne vedem în instanță”, a scris Tate.

Dosare și în România, și în Marea Britanie

Frații Tate și alte patru persoane sunt investigate într-un dosar amplu care include suspiciuni de trafic de minori și acte sexuale cu minori. Inițial reținuți și ulterior plasați în arest la domiciliu, aceștia se află acum sub măsuri judiciare mai blânde. În aprilie, o instanță din România a ridicat toate măsurile preventive împotriva lor.

În paralel, autoritățile britanice au emis mandate de arestare pe numele fraților Tate. Andrew Tate este vizat în Marea Britanie de 10 capete de acuzare, inclusiv viol, trafic de persoane și exploatarea prostituției, potrivit Crown Prosecution Service.

O figură controversată în online

Andrew Tate, care s-a autointitulat în repetate rânduri „misogin”, a devenit una dintre cele mai controversate figuri online, promovând un stil de viață ultra-masculin criticat de organizații și activiști pentru mesajele considerate degradante la adresa femeilor.