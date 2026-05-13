Bărbați, prinși în flagrant în Satu Mare. Ar fi vândut 250 de grame de cristal

Un tânăr de 23 de ani și un bărbat de 34 de ani au fost prinși în flagrant de procurorii DIICOT în timp ce vindeau 250 de grame de „cristal”. Cei doi erau membri ai aceleiași familii.
Sursă foto: DIICOT Satu Mare
Daiana Rob
13 mai 2026, 18:33, Social
„La data de 12 mai 2026, persoanele în cauză au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Satu Mare, în timp ce ar fi comercializat aproximativ 250 de grame de substanță cristalină 3 CMC, pentru 13.000 de lei și 600 de euro”, potrivit DIICOT.

Anterior, potrivit procurorilor, bărbatul de 34 de ani ar fi procurat, deținut și oferit, gratuit, cantitate din același drog de mare risc, iar substanța a fost indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale.

Cei doi bărbați au fost reținuți, marți și miercuri, de procurorii DIICOT din Satu Mare.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Satu mare, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

