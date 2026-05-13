Prima pagină » Social » Nouă persoane, reținute pentru furt de gaze în județul Sibiu. Cum au reușit?

Nouă persoane au fost reținute, marți, pentru că și-au modificat contoarele de gaz, pentru a înregistra un consum mai mic, creând un prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei.
Daiana Rob
13 mai 2026, 19:03, Social
Marți, polițiștii IPJ Sibiu au descris în 40 de locuințe din Mediaș, Slimnic, Bazna, Dumbrăveni, Alma, Dârlos și Moșna, într-un dosar de furt cu consecințe deosebit de grave și complicitate. Persoanele suspectate ar fi deteriorat, modificat și deteriorat, fără drept, echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale.

La percheziții, anchetatorii au confiscat de la persoanele suspectate 37 de dispozitive, 2 medii de stocare, precum și sume de bani, în valoare de 305.259 de lei și 49.935 de euro.

Odată cu perchezițiile, 37 de persoane au fost duse la sediul IPJ Sibiu.

„În fapt, în perioada aprilie 2024- martie 2026, persoanele cercetate ar fi intervenit fără drept asupra contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, prin modificarea sau blocarea funcționalității acestora, cu scopul diminuării cantității de gaze înregistrate”, potrivit polițiștilor sibieni.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 2.430.000 de lei.

Dintre cele 37 de persoane duse la sediul poliției, 9 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea au fost introduse în centrele de arestare preventivă din Alba și Mureș.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

