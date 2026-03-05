Care este motivul pentru care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a devenit furnizor de gaze naturale și când va cumpăra primele cantități. Explicațiile oficiale

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) a obţinut licența pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale, în urma deciziei Comitetului de reglementare al ANRE din ședința din 8 aprilie 2025, după ce a îndeplinit toate condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, au transmis oficialii ANRE pentru Mediafax.

obligațiile prevăzute de Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și de Regulamentul ANRE din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale?

La solicitarea Mediafax, în vederea clarificării aspectelor referitoare la piaţa angro sau cu amănuntul din perspectiva activităţii de furnizare a gazelor naturale, oficialii ANRE au detaliat definiițiile termenilor și expresiilor pe acest segment cuprinse în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare:

client – clientul angro, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din sectorul gazelor naturale care cumpără gaze naturale;

client angro – persoană fizică sau juridică, alta decât un operator de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie, care cumpără gaze naturale în scopul revânzării în interiorul sau în afara sistemului în care este stabilită;

client final – clientul care cumpără gaze naturale pentru uz propriu;

furnizarea gazelor naturale – activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, către clienţi;

furnizor – persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale;

trader de gaze naturale – persoană fizică sau juridică licenţiată care cumpără şi vinde gaze naturale exclusiv pe piaţa angro de gaze naturale;

„În considerarea celor enunţate vă precizăm că furnizorul desfăşoară activităţi comerciale de vânzare/cumpărare a gazelor naturale fiind obligat să asigure şi acoperirea consumului de gaze naturale clienţilor finali, dacă acesta încheie contracte de furnizare a gazelor naturale de acest tip”, au transmis oficialii ANRE.

În ceea ce priveşte operatorii economici titulari ai licențelor pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale acordate de ANRE, care pot încheia contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice client final de pe întreg teritoriul țării, conform reglementărilor legale în vigoare, oficialii au indicat faptul că lista cu toți furnizorii poate fi consultată pe pagina dedicată de pe portalul ANRE, însă au precizat că nu deţin informaţii cu privire la numărul titularilor de licenţe activi pe piaţa gazelor naturale.

Când va fi activată licența ANRSPS?

Oficialii ANRSPS au explicat în răspunsul pentru Mediafax, care a fost baza legală a demersului instituției de a deveni furnizor, scopul, dar și estimările cu privire la punere în aplicare a acestui nou statut.

Principalele articole la care fac referire reprezentanții ANRSPS sunt prevederile art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1, coroborate cu cele ale art. 1 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acestea prevăd, mai exact:

(3) În vederea protelarii sigurantei energetice a României, contractele bilaterale de tranzacționare a cantităţilor de gaze exploatate din perimetrele reglementate de prezenta lege vor fi notificate, pentru monitorizare, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cel târziu înainte de data intrării în vigoare a acestora.

(4) Cantităţile comercializate prin contractele menționate la alin. (3) vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare ANRSPS. ANRSPS va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepția acestei oferte, absenţa unui răspuns echivalând cu un refuz al ofertei. În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantităţi către terți. În situaţia în care cantitățile oferite prioritar către ANRSPS sunt comercializate către terți, preţul de vânzare al gazelor naturale nu va fi mai mic decât prețul oferit către ANRSPS.

Documentul semnat de Jur. Corneliu Manu, purtătorul de cuvânt al ANRSPS, include răspunsurile la întrebările punctuale ale Mediafax privind activitatea instituției în calitate de furnizor de gaze naturale.

Reporter: Care este principalul motiv pentru care ANRSPS a devenit furnizor de gaze naturale?

ANRSPS: Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale „se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, precum şi ca instituţie publică din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate națională”, sens în care mecanismele decizionale vizând produsele energetice de tipul gazelor naturale se circumscriu prevederilor Legii nr. 82/1992, republicată, fiind în concordanţă cu Strategia energetică adoptată la nivel guvernamental prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2024 pentru aprobarea Strategiei energetice a României 2025-2035.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1, coroborate cu cele ale art. 1 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rolul ANRSPS vizează „protejarea siguranței energetice a României”, motiv pentru care au fost făcute demersurile pentru obţinerea licenţei.

Reporter: Pentru obținerea licenței, îndepliniți toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi de Regulamentul ANRE din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale?

ANRSPS: Prin Decizia nr. 651/08.04.2025 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a acordat licenţa nr. 2654/08.04.2025 pentru desfăşurarea activității de furnizare a gazelor naturale Administraţiei Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care este valabilă până la data de 31.12.2029.

Reporter: Care este scopul demersului dvs: acumularea de rezerve de gaz/stocare sau furnizare/comercializare?

ANRSPS: În baza prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 256/2018, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reiterăm că, în prezent, rolul ANRSPS vizează îndeplinirea strictă și exactă a scopului de „protejare a siguranței energetice a României”.

Reporter: Veți cere oferte producătorilor sau cantitățile pe carele vizați să le cumpărați sunt cele asupra cărora aveți drept de preempțiune, de exemplu cantitățile comercializate din Neptun Deep prin contracte bilaterale, notificate la ANRE, care trebuie oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale?

ANRSPS: Ori de câte ori comercializează cantități de gaze exploatate din perimetrele stipulate în Legea nr. 256/2018, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine în sarcina operatorilor economici respectivi ca, în momentul în care vor începe exploatarea și se pot forma prețuri certe, să le comunice statului român, prin ANRSPS, pentru a putea exercita atribuţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) din legea menţionată.

Reporter: Mai concret, când/în ce context începeți propriu-zis activitatea de furnizare? De exemplu, pentru contractele ce vizează gazele din Neptun Deep, puteți sa va exercitați dreptul de preempțiune, în baza acestei licenţe, înainte de startul producției propriu-zise, estimată în cursul anului 2027?

ANRSPS: În baza prevederilor art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 256/2018, republicată, reiterăm că, în prezent, rolul ANRSPS vizează îndeplinirea strictă şi exactă a scopului de „protejare a siguranţei energetice a României” prin exercitarea dreptului de preempțiune conferit de lege pentru oferte viitoare.

Reporter:Veți avea oferte pe piața concurențială sau pe piața angro?

ANRSPS: ANRSPS îşi va exercita dreptul de preempțiune în termenul stabilit de lege, în funcţie de situațiile concrete care vor reclama necesitatea acumulării de stocuri de gaze naturale, cu scopul protejării siguranței energetice a României.

Reporter: Ce sursă de finanțare pentru aceste achiziții aveți? Pentru acest an, de exemplu, de ce alocări bugetare aveți nevoie/ce sume ați solicitat pentru a putea cumpăra gaze naturale?

ANRSPS: În funcție de momentul exercitării dreptului de preempțiune, finanţarea va fi realizată din fonduri alocate la bugetul de stat, prin legea bugetului de stat, ori de către Guvern din Fondul de rezervă bugetară.

Reporter: Ce cantități vizați/estimați că veți cumpăra (apoi stoca/vinde) anual?

ANRSPS: În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 256/2018, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rolul ANRSPS vizează îndeplinirea strictă și exactă a scopului „protejării siguranţei energetice a României” care implică activități imediate, curente şi certe de acumulare a unor stocuri existente „exploatate”.

În ceea ce priveşte cantitățile de stocuri de gaze exploatate care urmează să fie acumulate, ANRSPS îşi va exercita dreptul de preempțiune în termenul stabilit de lege, în funcție de situațiile concrete care vor reclama necesitatea acumulării, în vederea protejării sigurantei energetice a României.

Ce prevede legea

Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice și a gazelor naturale, detaliază, la articolul 143, care obligațiile și drepturile furnizorului de gaze naturale:

„(1) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a) să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale în condiții concurențiale, transparente și nediscriminatorii, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienții săi;

a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15), (3^16) și (3^17), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;

a^2) să asigure cel puțin 50% din gazele naturale necesare acoperirii consumului clienților finali din portofoliu, din producție proprie sau prin achiziție prin contracte la termen;

b) să plătească contravaloarea gazelor naturale achiziționate, conform contractelor încheiate;

c) Abrogată.

d) să respecte standardele de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

e) să pună prompt și în mod gratuit la dispoziția clienților finali datele relevante privind consumul, utilizând la cererea acestora formatul de prezentare ușor de înțeles, armonizat la nivel național, stabilit de către ANRE;

f) să înființeze puncte unice de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz, formând o rețea care oferă în mod gratuit clienților finali toate informațiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord, asigurând accesul imediat la informație pentru toți solicitanții;

g) să permită clienților, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării și să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;

h) să încheie cu clienții finali contracte care prevăd condiții contractuale echitabile și cel puțin informațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) lit. b) și să transmită gratuit clientului final o copie a contractului înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia. Atunci când contractul este încheiat prin intermediari, informațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) lit. b) sunt oferite, de asemenea, înainte de încheierea contractului;

i) să notifice clienții finali în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare a clauzelor contractuale, precum și cu privire la orice majorare a prețului/tarifului practicat, după caz, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles;

j) să informeze clienții finali, în momentul notificării prevăzute la lit. i), cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate;

k) să transmită clienților finali informații transparente privind prețurile/tarifele practicate, după caz, precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite de către acesta;

l) să pună la dispoziția clienților finali o gamă largă de modalități de plată, care nu creează discriminări nejustificate între clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și condițiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate cu aceste sisteme de plată diferite. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și nu includ bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu documentația contractuală excesivă;

m) abrogată;

n) să ofere clienților finali un standard ridicat de servicii și de soluționare a plângerilor;

o) să informeze clienții racordați la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate specificată, la prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare;

p) să informeze corespunzător clienții finali cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale și la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informații se comunică la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se cont de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului final și de raportul cost-beneficiu al acestor măsuri, fără să se perceapă clienților finali costuri suplimentare pentru acest serviciu;

q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

r) să nu denunțe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienții finali.

s) în cazul clienților casnici situați la o distanță mai mare de 50 km de punctul unic de contact, informarea clienților finali trebuie să fie făcută prin notificări în scris sau prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta. În cazul modificărilor condițiilor contractuale notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificările intră în vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale.

t) în cazul clientului final casnic pentru care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, furnizorul are obligația să emită facturi de regularizare a consumului, pe baza citirilor echipamentului de măsurare, la un interval de timp de maximum 3 luni;

(1^1) Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare. În cazul utilizării unor practici incorecte sau înșelătoare în relația cu clienții noncasnici, ANRE este autoritatea competentă pentru constatarea și sancționarea faptelor contravenționale. În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat, ANRE se raportează la dispozițiile art. 1-9 și anexei nr. 1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu clienții;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim de furnizare de ultimă instanță, conform reglementărilor ANRE;

c) să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clienți, în condițiile specificate în contracte.

(2^1) Cantitățile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiții transparente și nediscriminatorii, prin decizie a președintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiții de continuitate și siguranță”.

Regulamentul ANRE din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, include, la articolul 12, condițiile în care se acordă o licență de furnizare a gazelor naturale:

„(1) La solicitarea acordării licenței de furnizare de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente:

a) copia regulamentului de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, din care să rezulte:

(i) atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor angajate în activitățile aferente furnizării de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL;

(ii) existența unui sistem de comunicare cu clienții;

(iii) existența unui sistem de colectare și de rezolvare a reclamațiilor clienților;

b) lista sediilor din România în care urmează a se desfășura activitatea aferentă furnizării de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, precum și lista punctelor unice de contact pentru informarea clienților finali, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. f) din Lege;

c) document/documentele din care să rezulte că solicitantul dispune de o sumă de bani cel puțin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimate, prin declarația menționată la lit. d), a se realiza în primele 12 luni de activitate ca furnizor de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, dar nu mai puțin de 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 a lunii în care se înregistrează cererea de acordare a licenței, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:

(i) capitaluri proprii a căror valoare se calculează pe baza datelor din ultima balanță de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale pe care solicitantul le comunică organelor fiscale;

(ii) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază solicitantul, conform documentelor financiare justificative în acest sens;

(iii) resurse financiare pe care asociații și/sau acționarii solicitantului le pun la dispoziția acestuia prin contracte de finanțare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoțite de documente financiare justificative;

(iv) disponibilul din contul curent, probat cu extras de cont bancar al solicitantului însușit prin semnătură de reprezentantul legal al acestuia, la data depunerii la ANRE;

d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca furnizor de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL în primul an de activitate;

e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, exprimate în MWh pentru gaze naturale sau biogaz/biometan și în tone pentru GNL, privind cantitățile estimate a fi furnizate în anul în care se acordă licența”.