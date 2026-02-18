ANRE a aprobat a doua cea mai mare centrală electrică din țară, după Mintia. În premieră, i-a suspendat pentru trei luni autorizația unui producător

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat ieri în Comitetul de reglementare autorizații de înființare pentru capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de 849,36 MW și capacități de stocare de 596 MW, au transmis reprezentanții autorității.

Din acest total, s-a aprobat și cea de-a doua cea mai mare autorizație de înființare pentru un producător de energie electrică, după Mintia, respectiv 550 MW care aparține unei centrale fotovoltaice care va fi construită în județul Giurgiu, cu o putere instalată de 550 MW, care integrează și 534 MW stocare.

Capacitatea acestui parc fotovoltaic este a doua cea mai mare capacitate pentru care ANRE a dat autorizații de înființare, după centrala electrică cu ciclu combinat de la Mintia, de 1.700 MW, și în fața centralei de la Iernut, de 430 MW, ambele având programată intrarea în producție în septembrie, respectiv finalul acestui an.

De asemenea, Comitetul de reglementare a mai aprobat licențe de exploatare pentru producerea energiei electrice însumând o putere de 10 MW.

„Ziua de 17 februarie 2026 este o zi importantă pentru Sistemul Energetic Național. Aproximativ 850 de megawați au fost aprobați pentru înființare, și alți aproape 600 de megawați în instalații de stocare. Am aprobat și a doua cea mai mare capacitate de producere energie electrică după Mintia: un parc de 550 MW, cu o instalație de stocare de 534 MW. Sunt, în acest proiect, 1.1270.000 de panouri și 2750 de invertoare, adică o investiție uriașă. Vedem, din ce în ce mai des în cadrul solicitărilor pe care le primim la ANRE, decizia investitorilor de a construi și capacități de stocare pe lângă centralele de producere a energiei electrice”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

„Lucrurile sunt serioase și nimeni nu se joacă”

O altă premieră din cadrul ședinței Comitetului de reglementare de marți a fost suspendarea pe o perioadă de trei luni a autorizației de înființare pentru o capacitate de producere energie electrică eoliană. Potrivit ANRE, această societate nu a putut să facă dovada finanțării.

„Pntru prima dată am suspendat o autorizație de înființare pentru un operator economic care nu a reușit să facă dovada finanțării proiectului. Am făcut acest lucru pentru a transmite un mesaj clar tuturor celor care țin blocată rețeaua cu ATR-uri: lucrurile sunt serioase și nimeni nu se joacă. Solicitantul în cauză are timp 3 luni să facă dovada obținerii fondurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, în caz contrar urmând să se constate neîndeplinirea condițiilor necesare aprobării autorizației”, a sublinit șeful ANRE.

„Mi-aș dori ca această premieră să fie corect înțeleasă și corect reflectată în piață: în mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranță zero la megawații pe hârtie. Vorbesc despre nevoia de megawați racordați, nu pe hârtie, și despre ATR-uri fantomă de doi ani de zile. De aceea am modificat Regulamentul de racordare în vara anului 2024. Efectele au apărut: în 2025 au expirat ATR-uri care însumează 9.248 MW. Raportul dintre proiectele cu finanțare și ATR-uri fantomă trebuie să scadă și trebuie să scadă repede. Un raport de 12-1 nu este sustenabil”, a conchis George Niculescu.