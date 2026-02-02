Consiliul Economic și Social a lansat un studiu în care analizează suprapunerile și incoerențele ale autorităților de control din domeniul Protecției Consumatorului

Studiul analizează relația dintre autoritățile care reglementează diverse sectoare domeniul economic, în raport cu operatorii economici. Studiul analizează activitatea, dar și legăturile unor autorități din domeniul economic precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), , Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), dar și alte autorități precum Garda de Mediu, sau Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

„Prin acest studiu ne dorim să construim o mai bună înțelegere asupra aspectelor unde sistemul generează dublări sau chiar blocaje, cum pot fi acestea corectate prin măsuri de coordonare, proceduri comune sau ajustări legislative acolo unde este cazul. Controlul statului este legitim și necesar, iar Protecția Consumatorului există tocmai pentru că în orice economie reală piața este imperfectă, recunoaște, și consumatorul rămâne partea cea mai vulnerabilă din cadrul acestui proces, inclusiv prin asimetrie informațională”, a declarat Valer Hancaș, președintele Comisiei de realizare a studiului, dar și raportor.

Acesta a precizat că problema discutată reprezintă suprapunerile și incoerențele care pot transforma controlul dintr-un instrument de protecție și prevenție într-o „sursă de redundanță, interpretări divergente, blocaje administrative, dar și costuri nejustificate pentru toate părțile implicate, precizând că „un sistem de control eficient nu se măsoară prin volum, ci prin claritate, consecvență, proporționalitate și impact real”.

Studiul a fost realizat de Daniela Dunel – Stancu, avocat în Baroul București, dar și Bogdan Florian, lector universitar, doctor în Științe politice.

„Ne-am propus mai întâi să identificăm, să facem un fel de cartografiere a atribuțiilor pe care diverse agenții și autorități naționale le au în domeniul protecției consumatorilor. Apoi ne-am propus să vedem în ce măsură rolurile acestor organizații sunt clar stabilite din punct de vedere legislativ, dar și în practica de verificare și avizare și control.

Ne-am propus să explorăm impactul pe care aceste prevederi legale și modul de funcționare propriu-zis alor și implementarea lor în viața de zi cu zi afectează atât mediul de afaceri cât și drepturile consumatorilor și protecția acestora”, a declarat Bogdan Florian.

Studiul poate fi citit integral pe pagina de internet a Consiliului Economic și Social.