Prima pagină » Social » Consiliul Economic și Social a lansat un studiu în care analizează suprapunerile și incoerențele ale autorităților de control din domeniul Protecției Consumatorului

Consiliul Economic și Social a lansat un studiu în care analizează suprapunerile și incoerențele ale autorităților de control din domeniul Protecției Consumatorului

Consiliul Economic și Social a lansat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, studiul „Suprapunerile de atribuții în activitatea autorităților de control și/sau avizare”, un studiu cuprinzător care analizează relația dintre autoritățile de reglementare și control ale diverselor sectoare din spectrul Protecției Consumatorilor. Analiza a urmărit atribuțiile legale ale ANPC , în raport cu alte autorități din domeniu.
Consiliul Economic și Social a lansat un studiu în care analizează suprapunerile și incoerențele ale autorităților de control din domeniul Protecției Consumatorului
Sursă foto: Facebook / ANPC
Daiana Rob
02 feb. 2026, 17:17, Social

Studiul analizează relația dintre autoritățile care reglementează diverse sectoare domeniul economic, în raport cu operatorii economici. Studiul analizează activitatea, dar și legăturile unor autorități din domeniul economic precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA),         , Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), dar și alte autorități precum Garda de Mediu, sau Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Prin acest studiu ne dorim să construim o mai bună înțelegere asupra aspectelor unde sistemul generează dublări sau chiar blocaje, cum pot fi acestea corectate prin măsuri de coordonare, proceduri comune sau ajustări legislative acolo unde este cazul. Controlul statului este legitim și necesar, iar Protecția Consumatorului există tocmai pentru că în orice economie reală piața este imperfectă, recunoaște, și consumatorul rămâne partea cea mai vulnerabilă din cadrul acestui proces, inclusiv prin asimetrie informațională”, a declarat Valer Hancaș, președintele Comisiei de realizare a studiului, dar și raportor. 

Acesta a precizat că problema discutată reprezintă suprapunerile și incoerențele care pot transforma controlul dintr-un instrument de protecție și prevenție într-o „sursă de redundanță, interpretări divergente, blocaje administrative, dar și costuri nejustificate pentru toate părțile implicate, precizând că „un sistem de control eficient nu se măsoară prin volum, ci prin claritate, consecvență, proporționalitate și impact real”.

Studiul a fost realizat de Daniela Dunel – Stancu, avocat în Baroul București, dar și Bogdan Florian, lector universitar, doctor în Științe politice.

„Ne-am propus mai întâi să identificăm, să facem un fel de cartografiere a atribuțiilor pe care diverse agenții și autorități naționale le au în domeniul protecției consumatorilor. Apoi ne-am propus să vedem în ce măsură rolurile acestor organizații sunt clar stabilite din punct de vedere legislativ, dar și în practica de verificare și avizare și control.

Ne-am propus să explorăm impactul pe care aceste prevederi legale și modul de funcționare propriu-zis alor și implementarea lor în viața de zi cu zi afectează atât mediul de afaceri cât și drepturile consumatorilor și protecția acestora”, a declarat Bogdan Florian. 

Studiul poate fi citit integral pe pagina de internet a Consiliului Economic și Social. 

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Cum a evoluat averea lui Cătălin Măruță din 2002 (TVR) până în 2026 (Pro TV). Câți bani are acum, de fapt
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor