Șeful ANPC critică planul Guvernului: „Reducerea personalului este o abordare simplistă și periculoasă”

Acesta avertizează că instituția este esențială pentru statul român și nu poate funcționa eficient cu mai puțini angajați, în condițiile în care gestionează anual aproape 100.000 de reclamații.

Reacția vine după ce Ilie Bolojan a declarat că există instituții publice, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul „poate fi redus fără niciun fel de probleme”, în cadrul planului de reorganizare a aparatului bugetar.

Paul Anghel anunță că ANPC funcționează cu puțin peste 300 de comisari la nivel național, care acoperă toate cele 42 de județe și supraveghează o piață uriașă de produse și servicii.

„Există comisariate județene care funcționează cu doar 2–3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamații, acțiuni tematice și intervenții urgente. În aceste condiții, ce anume se dorește a fi redus și de unde?”, se întreabă șeful ANPC.

Potrivit acestuia, instituția nu apără interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetățeanului. De-a lungul anilor, ANPC a deranjat prin controale și sancțiuni aplicate practicilor ilegale, produselor neconforme și serviciilor care puneau în pericol consumatorii.

Reducerea personalului la ANPC, în contradicție cu volumul de muncă

Datele prezentate de Paul Anghel pentru anul 2024 arată amploarea activității instituției: 97.251 de reclamații soluționate, amenzi totale de 370.846.670 lei și produse neconforme oprite de la comercializare în valoare de 34.861.206 lei. În medie, fiecare comisar a aplicat amenzi de aproape 1 milion de lei.

„Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real asupra pieței și protecției consumatorului. Reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienței instituției”, a transmis Anghel.

Riscul pierderii transparenței

Șeful ANPC atrage atenția și asupra lipsei de transparență, acuzând faptul că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancționați.

„Este aceasta o consecință a politicii de reorganizare și reducere? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informații să nu mai fie făcute publice?”, întreabă Anghel.

Acesta avertizează că reducerea personalului la ANPC va însemna mai puține controale, mai puține reclamații soluționate și mai multă marfă neconformă pe piață, ceea ce va afecta direct siguranța și încrederea consumatorilor.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că există domenii, precum educația, sau instituții precum Senatul, care au făcut deja reduceri și nu mai pot tăia din cheltuieli, însă alte structuri, precum ANPC, ar avea posibilitatea să își reducă personalul fără probleme.

În replică, Paul Anghel avertizează că slăbirea unei instituții-cheie precum ANPC va avea costuri sociale și economice pe termen mediu și lung.

„O Românie în care protecția consumatorului este redusă și lipsită de transparență nu este o Românie mai eficientă, ci una mai vulnerabilă”, a concluzionat acesta.