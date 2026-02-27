Prima pagină » Social » Controale ANPC: carne stricată și legume mucegăite. Amenzi de 5,72 milioane de lei

Controale ANPC: carne stricată și legume mucegăite. Amenzi de 5,72 milioane de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat că, în urma unor controale la nivel național, au fost verificate peste 1.900 de firme, iar valoarea acestor amenzi s-a ridicat la 5,72 milioane de lei.
Galerie Foto 4
Sursă foto: Facebook / ANPC
Daiana Rob
27 feb. 2026, 16:00, Social

Controalele s-au desfășurat în această săptămână, în perioada 23-27 februarie. Au fost verificați peste 1.900 de operatori economici la nivel național. Potrivit ANPC, verificările au scos în evidență „abateri semnificative”, cu „deficiențe majore în respectarea normelor” de siguranță a produselor, dar și cele de asigurare a unei informări corecte a consumatorilor.

Vezi galeria foto
4 poze

Sancțiunile date de inspectori:

În urma controalelor, inspectorii ANPC au dat peste 1.209 de amenzi, în valoare de 5,42 milioane de lei, dar și 1.002 avertismente. 

Inspectorii au oprit definitiv de la vânzare produse neconforme de peste 178.000 lei, iar temporar au fost oprite de la vânzare produse de 2,77 milioane de lei. 

În urma controalelor, inspectorii ANPC au închis temporar 21 de firme, până la remedierea problemelor identificate.

Ce au găsit inspectorii?

La firmele amendate, inspectorii au găsit produse din carne cu mucegai și depuneri mucilaginoase de culoare albă. Inspectorii au precizat că firmele nu respectau condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, în cazul cărnii. 

Inspectorii au găsit și legume mucegăite, iar unele dintre firme vindeau alimente expirate.

Potrivit ANPC, alte magazine foloseau echipamente sau ustensile vechi, cu elemente lipsă, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

De asemenea, spațiile de gătit say suprafețele erau improprii, murdare, cu impurități și reziduri alimentare.

Magazinele care vindeau produse din străinătate  nu aveau etichete traduse în limba română.

