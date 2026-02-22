Amenzi de peste 34.000 de lei date de jandarmi la meciul Rapid-Dinamo

Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive, un act de sesizare în conformitate cu prevederile privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri și un act de sesizare în conformitate cu Codul Penal.

Totodată, jandarmii au aplicat 24 de amenzi, în valoare totală de 34.125 de lei.

Una dintre sanțiuni, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o alta, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 16 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

Jandarmeria precizează că face verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

Rapid s-a impus sâmbătă seara cu 2-1, pe Arena Națională, în fața lui Dinamo. Cele două echipe au acum același număr de puncte, 52, în clasamentul Superligii.