Prima pagină » Sport » Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United

Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United

Fostul atacant al lui CFR Cluj a debutat oficial în MLS, în meciul pe care echipa lui, DC United, l-a disputat cu Philadelphia Union.
Louis Munteanu a debutat oficial în MLS pentru DC United
Foto: Facebook/D.C. United
Cosmin Pirv
22 feb. 2026, 08:46, Sport

DC United s-a impus cu 1-0 în partida cu Philadelphia Union, golul fiind marcat de Tai Baribo în minutul 23, potriviv ESPN.

Atacantul Louis Munteanu a debutat în MLS pentru DC United, când l-a înlocuit pe Gabriel Pirani în minutul 70.

Munteanu, un internaționalul român în vârstă de 23 de ani, a fost achiziționat în ianuarie pentru o sumă record pentru club, de peste 7 milioane de dolari, scrie ESPN.

CFR Cluj a anunțat în ianurarie că a ajuns la un acord cu D.C. United pentru transferul definitiv al atacantului Louis Munteanu la formația din Statele Unite ale Americii.

Louis Munteanu a ajuns la CFR în vara anului 2024, echipă pentru care a avut 63 de apariții, a marcat 28 de goluri și a oferit 9 pase decisive.

La finalul sezonului trecut al Superligii, Munteanu a câștigat titlul de golgheter, cu 23 de reușite în campionat. De asemenea, el a avut un rol important la câștigarea Cupei României, competiție în care a înscris de două ori, unul dintre goluri fiind marcat chiar în finală.

 

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape 53% dintre cei peste 5500 de cititori care au răspuns susțin legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor