CFR Cluj a câștigat luni, la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a 27-a din Superliga, și a urcat pe loc de play-off.
CFR Cluj câștigă la Sibiu și urcă pe loc de play-off
Iulian Moşneagu
16 feb. 2026, 19:43, Sport

Hermannstadt a ratat un penalty în prima repriză a meciului cu CFR Cluj. Eduard Florescu a executat lovitura de la la 11 metri, însă portarul Mihai Popa a apărat.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Lorenzo Biliboc, în minutul 53.

În minutul 85, David Lazar a apărat penalty-ul executat de Korenica, iar CFR Cluj a ratat șansa de a face 2-0.

La ultima fază a meciului, arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după un contact în careu între Sinyan și Ciubotaru. După verificarea VAR, a anulat decizia.

După acest rezultat, CFR Cluj a ajuns la 44 de puncte și a urcat pe locul 5, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Hermannstadt are 17 puncte, fiind locul 15.

