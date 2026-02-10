CFR Cluj, cu trei reprezentanți în echipa etapei a 26-a din Superliga de fotbal. Charalambous (FCSB), antrenorul rundei

CFR Cluj, învingătoare în derbiul orașului cu Universitatea, scor 3-2, meci încheiat cu „scântei”, are trei fotbaliști în echipa etapei.

Grație succesului, vicecampioana s-a apropiat la un singur punct de play-off.

FCSB are doi jucători incluși pe listă și antrenorul Elias Charalambous.

Campioana a bifat a treia victorie la rând, câștigând cu Oțelul Galați categoric, scor 4-1. FCSB a ajuns la două puncte de play-off.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 26-a, potrivit LPF:

Portar

Eduard Pap (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A avut șase intervenții prin care a ținut neatinsă plasa porții ciucanilor.

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Introdus pe teren pentru ultima jumătate de oră, s-a dovedit a fi o mutare inspirată, asta deoarece a contribuit decisiv la faza golului egalizator reușit de olteni.

Sheriff Sinyan (CFR 1907 Cluj) – A fost ca o stâncă în duelurile cu adversarii. Este un pilon fix în sistemul gândit de Daniel Pancu.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – Veteranul prahovenilor a fost la înălțime! Pe lângă evoluția din defensivă, a marcat un gol.

Mario Camora (CFR 1907 Cluj) – Căpitanul echipei a înscris în derby, golul său făcând diferența la final. Este cel mai în vârstă marcator din acest sezon.

Mijlocași

Anderson Ceara (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – Două execuții magice! A ajuns la cinci goluri, toate din afara careului mare.

Damjan Ðokovic (CFR 1907 Cluj) – Aflat la meciul cu numărul 200 în principala competiție internă din România, a deschis scorul în derby-ul Clujului.

Florin Tănase (FCSB) – A făcut un meci perfect: a înscris un gol și a oferit trei pase decisive!

Atacanți

Adel Bettaieb (FC Argeș) – Grație dublei lui, piteștenii au mai făcut un pas mare spre calificarea în play-off.

Daniel Bîrligea (FCSB) – A fost în zi mare! A punctat de două ori și a pus multă presiune pe adversari.

Jayson Papeau (Unirea Slobozia) – A înscris de două ori și a adus Unirii prima victorie în Superligă pe arena din Slobozia.

Antrenorul etapei

Elias Charalambous (FCSB) – Roș-albaștrii s-au impus categoric la Galați, unde au practicat unul dintre cele mai bune jocuri din ediția actuală de campionat.