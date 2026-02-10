Situație neschimbată în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa 26. Univ. Craiova, lider

Universitatea Craiova a remizat, luni noapte, în ultimul meci al etapei a 26-a din Superligă, în duelul pentru prima poziție, cu Dinamo București. Scorul a fost 1-1, meci disputat pe Arena Națională, ambele goluri fiind marcate după pauză.

Echipa pregătită de Filipe Coelho rămâne, astfel, pe prima poziție.

Dinamo a înregistrat a 10-a remiză din campionat, cel mai mare număr alături de Petrolul Ploiești.

Rapid București a ratat să preia conducerea clasamentului, după ce a remizat cu Petrolul, echipă aflată în partea inferioară a ierarhiei.

Marți, Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat și cei mai valoroși jucători din fiecare meci al etapei.

Iată care au fost fotbaliștii evidențiați în partidele etapei a 26-a și rezultatele complete:

FC Argeș Pitești – FC Hermannstadt 3 – 1, Adel Bettaieb (FC Argeș)

FC Rapid – Petrolul Ploiești 1 – 1, Raul Bălbărău (Petrolul)

Unirea Slobozia – Farul Constanța 2 – 1, Jayson Papeau (Unirea)

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 2 – 0, Anderson Ceará (FK Csikszereda)

CFR 1907 Cluj – FC Universitatea Cluj 3 – 2, Damjan Ðokovic (CFR)

FC Botoșani – FC Metaloglobus București 3 – 0, Enzo Lopez (FC Botoșani)

Oțelul Galați – FCSB 1 – 4, Florin Tănase (FCSB)

Dinamo București – Universitatea Craiova 1 – 1, Alberto Soro (Dinamo)

Clasament Superliga, după etapa a 26-a:

1. Universitatea Craiova – 50 puncte (golaveraj 46-25)

2. Rapid București – 49 puncte (41-24)

3. Dinamo București – 49 puncte (40-23)

4. FC Argeș – 43 puncte (34-26)

5. FC Botoșani – 42 puncte (34-20)

6. „U” Cluj – 42 puncte (34-24)

7. CFR Cluj – 41 puncte (42-38)

8. FCSB – 40 puncte (39-33)

9. UTA Arad – 38 puncte (31-35)

10. Oțelul Galați – 37 puncte (36-24)

11. Farul Constanța – 34 puncte (35-32)

12. Petrolul Ploiești – 25 puncte (19-27)

13. Csikszereda M. Ciuc – 25 puncte (25-52)

14. Unirea Slobozia – 24 puncte (26-40)

15. FC Hermannstadt – 17 puncte (23-46)

16. Metaloglobus București – 11 puncte (21-57)