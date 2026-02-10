Situație neschimbată în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa 26. Univ. Craiova, lider

Universitatea Craiova a remizat, luni noapte, în ultimul meci al etapei a 26-a din Superligă, în duelul pentru prima poziție, cu Dinamo București. Scorul a fost 1-1, meci disputat pe Arena Națională, ambele goluri fiind marcate după pauză.
Echipa pregătită de Filipe Coelho rămâne, astfel, pe prima poziție.
Dinamo a înregistrat a 10-a remiză din campionat, cel mai mare număr alături de Petrolul Ploiești.
Rapid București a ratat să preia conducerea clasamentului, după ce a remizat cu Petrolul, echipă aflată în partea inferioară a ierarhiei.
Marți, Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat și cei mai valoroși jucători din fiecare meci al etapei.
Iată care au fost fotbaliștii evidențiați în partidele etapei a 26-a și rezultatele complete:
FC Argeș Pitești – FC Hermannstadt 3 – 1, Adel Bettaieb (FC Argeș)
FC Rapid – Petrolul Ploiești 1 – 1, Raul Bălbărău (Petrolul)
Unirea Slobozia – Farul Constanța 2 – 1, Jayson Papeau (Unirea)
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 2 – 0, Anderson Ceará (FK Csikszereda)
CFR 1907 Cluj – FC Universitatea Cluj 3 – 2, Damjan Ðokovic (CFR)
FC Botoșani – FC Metaloglobus București 3 – 0, Enzo Lopez (FC Botoșani)
Oțelul Galați – FCSB 1 – 4, Florin Tănase (FCSB)
Dinamo București – Universitatea Craiova 1 – 1, Alberto Soro (Dinamo)
1. Universitatea Craiova – 50 puncte (golaveraj 46-25)
2. Rapid București – 49 puncte (41-24)
3. Dinamo București – 49 puncte (40-23)
4. FC Argeș – 43 puncte (34-26)
5. FC Botoșani – 42 puncte (34-20)
6. „U” Cluj – 42 puncte (34-24)
7. CFR Cluj – 41 puncte (42-38)
8. FCSB – 40 puncte (39-33)
9. UTA Arad – 38 puncte (31-35)
10. Oțelul Galați – 37 puncte (36-24)
11. Farul Constanța – 34 puncte (35-32)
12. Petrolul Ploiești – 25 puncte (19-27)
13. Csikszereda M. Ciuc – 25 puncte (25-52)
14. Unirea Slobozia – 24 puncte (26-40)
15. FC Hermannstadt – 17 puncte (23-46)
16. Metaloglobus București – 11 puncte (21-57)