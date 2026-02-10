Prima pagină » Sport » Situație neschimbată în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa 26. Univ. Craiova, lider

Situație neschimbată în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa 26. Univ. Craiova, lider

Universitatea Craiova își păstrează poziția de lider în clasament în Superliga de fotbal, după disputarea etapei a 26-a, rundă în care primele trei clasate au remizat. Oltenii au un singur punct avans față de Rapid București și Dinamo București.
Situație neschimbată în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa 26. Univ. Craiova, lider
Foto: GEORGE FLUSTER/ MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 feb. 2026, 10:38, Sport

Universitatea Craiova a remizat, luni noapte, în ultimul meci al etapei a 26-a din Superligă, în duelul pentru prima poziție, cu Dinamo București. Scorul a fost 1-1, meci disputat pe Arena Națională, ambele goluri fiind marcate după pauză.

Echipa pregătită de Filipe Coelho rămâne, astfel, pe prima poziție.

Dinamo a înregistrat a 10-a remiză din campionat, cel mai mare număr alături de Petrolul Ploiești.

Rapid București a ratat să preia conducerea clasamentului, după ce a remizat cu Petrolul, echipă aflată în partea inferioară a ierarhiei.

Marți, Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat și cei mai valoroși jucători din fiecare meci al etapei.

Iată care au fost fotbaliștii evidențiați în partidele etapei a 26-a și rezultatele complete:

FC Argeș Pitești – FC Hermannstadt 3 – 1, Adel Bettaieb (FC Argeș)

FC Rapid – Petrolul Ploiești 1 – 1, Raul Bălbărău (Petrolul)

Unirea Slobozia – Farul Constanța 2 – 1, Jayson Papeau (Unirea)

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 2 – 0, Anderson Ceará (FK Csikszereda)

CFR 1907 Cluj – FC Universitatea Cluj 3 – 2, Damjan Ðokovic (CFR)

FC Botoșani – FC Metaloglobus București 3 – 0, Enzo Lopez (FC Botoșani)

Oțelul Galați – FCSB 1 – 4, Florin Tănase (FCSB)

Dinamo București – Universitatea Craiova 1 – 1, Alberto Soro (Dinamo)

Clasament Superliga, după etapa a 26-a:

1. Universitatea Craiova – 50 puncte (golaveraj 46-25)
2. Rapid București – 49 puncte (41-24)
3. Dinamo București – 49 puncte (40-23)
4. FC Argeș – 43 puncte (34-26)
5. FC Botoșani – 42 puncte (34-20)
6. „U” Cluj – 42 puncte (34-24)
7. CFR Cluj – 41 puncte (42-38)
8. FCSB – 40 puncte (39-33)
9. UTA Arad – 38 puncte (31-35)
10. Oțelul Galați – 37 puncte (36-24)
11. Farul Constanța – 34 puncte (35-32)
12. Petrolul Ploiești – 25 puncte (19-27)
13. Csikszereda M. Ciuc – 25 puncte (25-52)
14. Unirea Slobozia – 24 puncte (26-40)
15. FC Hermannstadt – 17 puncte (23-46)
16. Metaloglobus București – 11 puncte (21-57)

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor