Prima pagină » Sport » Alexandru Bota, internațional U18 al României, împrumutat de „U” Cluj la FC Botoșani până la finalul sezonului

Alexandru Bota, internațional U18 al României, împrumutat de „U” Cluj la FC Botoșani până la finalul sezonului

FC Botoșani și FC Universitatea Cluj anunță marți că au ajuns la un acord pentru transferul sub formă de împrumut al mijlocașului Alexandru Bota la formația moldoveană, până la finalul actualei stagiuni.
Alexandru Bota, internațional U18 al României, împrumutat de „U” Cluj la FC Botoșani până la finalul sezonului
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 feb. 2026, 11:36, Sport

În vârstă de 17 ani, Alexandru Bota, fotbalist născut la 31 martie 2008, este component al echipei naționale U18 a României și va evolua în tricoul „roș-alb-albastru” în partea a doua a sezonului.

Produs al academiei „U” Cluj, Bota a fost internațional de juniori încă de la categoria U15.

Acesta a debutat pentru „U” Cluj la doar 14 ani, 11 luni și 13 zile, într-un derby cu CFR Cluj, devenind cel mai tânăr jucător care a evoluat pentru Universitatea într-un meci de primă ligă.

Pe lângă partida de debut, mijlocașul a mai bifat nouă apariții pentru formația clujeană, dintre care șase în sezonul precedent.

În actuala ediție de campionat, Alexandru Bota a adunat 81 de minute în trei partide disputate în turul sezonului regular, contra formațiilor Unirea Slobozia, FC Argeș și CFR Cluj.

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Promotor