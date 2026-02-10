Alexandru Bota, internațional U18 al României, împrumutat de „U” Cluj la FC Botoșani până la finalul sezonului

În vârstă de 17 ani, Alexandru Bota, fotbalist născut la 31 martie 2008, este component al echipei naționale U18 a României și va evolua în tricoul „roș-alb-albastru” în partea a doua a sezonului.

Produs al academiei „U” Cluj, Bota a fost internațional de juniori încă de la categoria U15.

Acesta a debutat pentru „U” Cluj la doar 14 ani, 11 luni și 13 zile, într-un derby cu CFR Cluj, devenind cel mai tânăr jucător care a evoluat pentru Universitatea într-un meci de primă ligă.

Pe lângă partida de debut, mijlocașul a mai bifat nouă apariții pentru formația clujeană, dintre care șase în sezonul precedent.

În actuala ediție de campionat, Alexandru Bota a adunat 81 de minute în trei partide disputate în turul sezonului regular, contra formațiilor Unirea Slobozia, FC Argeș și CFR Cluj.