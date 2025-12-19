Meciul FC Botoșani-CFR 1907 Cluj deschide vineri etapa a 21-a a Superligii

Din 14 aprilie 2025 nu a mai pierdut FC Botoșani pe teren propriu în Superligă. Atunci, elevii lui Leo Grozavu au fost învinși de Oțelul cu 1-0.
În acest an calendaristic, moldovenii au mai înregistrata acasă nouă succese și nouă rezultate de egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.
De cealaltă parte, doar o victorie au bifat ardelenii în ediția curentă din postura de vizitatori, 1-0 cu Unirea Slobozia, în 9 noiembrie 2025, în rest au cinci remize și patru partide pierdute.
Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus moldovenii, de 15 ori au câștigat ardelenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.
FC Botoșani se află pe locul 3 în clasament, iar clujenii sunt pe 11.
În etapa a 21-a mai sunt programate următoarele meciuri:
Sâmbătă:
Metaloglobus-Unirea Slobozia
Oțelul Galați-FC Argeș
UTA Arad-Dinamo
Duminică:
Hermannstadt-Petrolul
U Cluj-Farul Constanța
FCSB-Rapid
Luni:
Universitatea Craiova-Csikszereda Miercurea Ciuc.