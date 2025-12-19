Prima pagină » Sport » Meciul FC Botoșani-CFR 1907 Cluj deschide vineri etapa a 21-a a Superligii

Meciul FC Botoșani-CFR 1907 Cluj deschide vineri etapa a 21-a a Superligii

Partida FC Botoșani-CFR Cluj, prima din etapa a 21-a a Superligii de fotbal, este programată vineri, de la ora 20.00.
Foto: LPF
Cosmin Pirv
19 dec. 2025, 07:27, Sport

Din 14 aprilie 2025 nu a mai pierdut FC Botoșani pe teren propriu în Superligă. Atunci, elevii lui Leo Grozavu au fost învinși de Oțelul cu 1-0.

În acest an calendaristic, moldovenii au mai înregistrata acasă nouă succese și nouă rezultate de egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

De cealaltă parte, doar o victorie au bifat ardelenii în ediția curentă din postura de vizitatori, 1-0 cu Unirea Slobozia, în 9 noiembrie 2025, în rest au cinci remize și patru partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de opt ori s-au impus moldovenii, de 15 ori au câștigat ardelenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani se află pe locul 3 în clasament, iar clujenii sunt pe 11.

În etapa a 21-a mai sunt programate următoarele meciuri:

Sâmbătă:

Metaloglobus-Unirea Slobozia

Oțelul Galați-FC Argeș

UTA Arad-Dinamo

Duminică:

Hermannstadt-Petrolul

U Cluj-Farul Constanța

FCSB-Rapid

Luni:

Universitatea Craiova-Csikszereda Miercurea Ciuc.

