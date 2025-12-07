Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1 în etapa 19 din Superliga

O primă ocazie a meciului a fost pentru Universitatea Craiova în minutul 13, când Baiaram a șutat de la marginea careului, însă portarul Hindrich a respins în corner.

Oltenii au deschis scorul în minutul 38, prin Tudor Băluță, care a înscris cu un șut spectaculos de la marginea careului.

CFR Cluj a reușit egalarea în minutul 52, prin Louis Munteanu, care a reluat mingea din careu pentru 1-1.

Universitatea putea să obțină cele trei puncte, însă Romanchuk, de la 5 metri, a ratat cu poata goala.

În urma partidei, Universitatea Craiova păstrează locul 4, cu 34 de puncte, iar CFR Cluj a urcat pe locul 11, fiind totuși la șapte puncte de play off, notează ProSport.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, T. Băluță, Anzor, Bancu – Matei – Al Hamlawi, Baiaram.

Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, A. Crețu, Cicâldău, Houri, Băsceanu, Etim, Muntean, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj : Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, T. Keita, Fică, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Badamosi

Antrenor: Daniel Pancu