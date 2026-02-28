Prima pagină » Sport » Superliga de fotbal: CFR învinge în deplasare și se califică în play-off

CFR Cluj a învins sâmbătă Farul Constanța în deplasare. Partida a făcut parte din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. În urma victoriei, clujenii s-au calificat în play-off.
Sursa foto: Flaviu Buboi/Mediafax Foto
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 22:01, Sport

Partida Farul-CFR s-a încheiat cu victoria oaspeților, 2-1. Scorul a fost deschis de atacantul Alibek Aliev în minutul 16, iar mijlocașul Karlo Muhar a făcut 2-0 în minutul 27. Gazdele au redus diferența în minutul 65 prin golul înscris de Alexandru Isfan

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off. Cu o singură etapă înainte de play-off-ul unde se vor înjumătăți punctele, clujenii au 50 de puncte. Farul Constanța are 37 puncte și va juca în play-out.

Tot sâmbătă s-a desfășurat partida Universitatea Craiova-Metaloglobus București, scor 2-1. Vineri s-au desfășurat primele două meciuri ale etapei. U Cluj a învins Oțelul Galați, scor 4-0, iar FC Hermannstadt a trecut de FC Botoșani, scor 3-1.

