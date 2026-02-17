Farul Constanța, cu trei fotbaliști în echipa etapei a 27-a din Superliga de fotbal. Tehnicianul Craiovei, Filipe Coelho, desemnat antrenorul rundei

Farul Constanța a învins cu 3-1, pe teren propriu, pe Rapid, una dintre pretendentele la titlu, în cadrul etapei a 27-a.

Succesul este evidențiat în echipa etapei prezentată de LPF. Farul Constanța are câte un jucător nominalizat atât în apărare și la mijloc, cât și în atac.

Universitatea Craiova, lider al campionatului și victorioasă în derbiul rundei, cu FCSB, are doi jucători incluși în echipa etapei.

Totodată, echipa olteană îl are în echipa ideală și pe antrenorul rundei, Filipe Coelho.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 27-a, potrivit LPF:

Porar

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – A apărat un penalty și a avut două intervenții fantastice în ultimele minute.

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Este un jucător pe placul pătimașilor suporteri olteni.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Fundașul golgheter ucrainian a ajuns la patru goluri marcate în acest sezon.

Gustavo Marins (Farul Constanța) – Pe lângă jocul bun din defensivă, a scos un penalty.

Raul Opruț (Dinamo București) – Trece printr-o perioadă de vis! Are trei goluri și o pasă decisivă în 2026.

Mijlocași

Ionuț Vînă (Farul Constanța) – Face cel mai bun sezon din carieră. A ajuns la șapte goluri marcate, dintre care patru din afara careului mare.

Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – A făcut cel mai bun meci al său în principala competiție internă din România. A marcat de două ori.

Sergiu Hanca (Petrolul Ploiești) – Intrat în repriza secundă, a schimbat jocul echipei. A înscris pentru a 20-a oară în Superligă.

Atacanți

Alexandru Ișfan (Farul Constanța) – Un meci mare! A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A înscris un gol frumos, care le-a adus oltenilor a 15-a victorie din ediția în curs.

Lorenzo Biliboc (CFR 1907 Cluj) – Din nou decisiv pentru CFR. Cu cinci goluri marcate, Biliboc este cel mai bun marcator autohton eligibil U 21 din ediția în curs.

Antrenorul etapei:

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – Oltenii s-au impus în derby-ul etapei și au făcut un pas important spre a termina sezonul regulat în fruntea clasamentului.