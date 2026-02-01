Farul Constanța învinge categoric Universitatea Craiova. Alibec, gol la revenire

Gazdele au înscris de trei ori în prima jumătate de oră: Alexandru Ișfan a deschis scorul în minutul 6, Ionuț Vînă a făcut 2-0 în minutul 25, iar David Maftei a dus scorul la 3-0 în minutul 30.

Craiova a redus din diferență în minutul 75, prin Monday Etim. În minutul 84, portarul Pavlo Isenko a fost eliminat, iar Tudor Băluță a intrat în poartă.

Farul a închis tabela în minutul 86, când Denis Alibec a înscris din lovitură liberă, primul său gol de la revenire.

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament după 24 de etape, cu 46 de puncte, în timp ce Farul se află pe poziția a 10-a, cu 34 de puncte.

Echipele de start

Farul Constanța: Buzbuchi – Maftei, Țîru, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Dican, Ramalho – Grigoryan, Vojtus, Ișfan;

Rezerve: R. Munteanu, Ș. Duțu, Alibec, Sîrbu, Banu, Radaslavescu, Iancu, Tănasă, Doicaru, I. Cojocaru, Markovic;

Antrenor: Ianis Zicu.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, T. Băluță, Teles – Băsceanu, Nsimba;

Rezerve: S. Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Badelj, Mogoș, Fălușan, Al. Crețu, D. Matei, Houri, D. Muntean, Assad, Etim;

Antrenor: Filipe Coelho.