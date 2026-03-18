FC Barcelona zdrobește Newcastle, pe Camp Nou, scor 7-2, și avansează în sferturile Champions League

FC Barcelona s-a impus cu 7-2 în fața celor de la Newcastle, pe Camp Nou, miercuri seară, și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Champions League, după ce în tur cele două echipe încheiaseră la egalitate, scor 1-1.
Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
18 mart. 2026, 22:03, Sport

FC Barcelona a deschis scorul rapid prin Raphinha, care a marcat în minutul 6. Anthony Elanga a egalat pentru Newcastle în minutul 15, dar Marc Bernal a readus Barcelona în avantaj în minutul 18, profitând de o greșeală în defensiva englezilor.

Elanga a restabilit, din nou, egalitatea, în minutul 28.

Prima parte a jocului s-a încheiat cu un penalty transformat de Lamine Yamal, după ce Trippier l-a tras de mână pe Raphinha în careu.

Partea secundă a fost dezastruoasă pentru Newcastle. Fermin Lopez a marcat în minutul 51, iar Robert Lewandowski a înscris de două ori, în minutele 56 și 61.

Raphinha a încheiat recitalul Barcelonei cu golul de 7-2, în minutul 72.

Englezii au avut un singur șut pe poartă în partea secundă și doar 29% posesie.

Lamine Yamal își continuă parcursul impresionant.

Jucătorul Barcelonei a devenit cel mai tânăr jucător care a înscris 10 goluri în Champions League, la doar 18 ani.

Totodată este cel mai tânăr care marchează în meciuri eliminatorii consecutive din istoria competiției.

Barcelona va întâlni în sferturi echipa câștigătoare dintre Atletico Madrid și Tottenham, în tur 5-2 pentru madrileni.

