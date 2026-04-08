UEFA Champions League. Barcelona – Atlético și PSG – Liverpool se întâlnesc în manșa tur din sferturile de finală

În meciul de la Barcelona, gazdele se confruntă cu un adversar care le-a pus de fiecare dată probleme în competițiile europene.

Toate întâlnirile directe din Champions League au avut loc în sferturile de finală, iar Atlético Madrid a câștigat ambele duble manșe anterioare.

De altfel, catalanii au un bilanț modest împotriva echipelor spaniole în Europa, cu doar șapte victorii în 24 de meciuri.

Totuși, forma de pe teren propriu le oferă speranțe. Barcelona a pierdut doar două dintre ultimele 18 partide europene disputate acasă și vine după patru victorii consecutive, în care a marcat nu mai puțin de 19 goluri.

În același timp, defensiva rămâne o problemă, catalanii primind gol în ultimele 13 meciuri din Champions League. Tânărul Lamine Yamal este într-o formă excelentă, cu gol în fiecare dintre ultimele trei partide din competiție.

De partea cealaltă, Atlético Madrid traversează o perioadă oscilantă în deplasare, cu o singură victorie în ultimele șapte meciuri europene.

Însă, are un atac eficient, condus de Julián Álvarez, care a marcat 14 goluri în ultimele 17 apariții în Champions League.

În plus, partidele echipei antrenate de Diego Simeone sunt, în general, spectaculoase, niciunul dintre ultimele 34 de meciuri europene neîncheindu-se fără gol.

Deținătoarea trofeului joacă împotriva campioanei Angliei

În celălalt meci al serii, Paris Saint-Germain întâlnește Liverpool FC, într-o confruntare echilibrată.

Cele două echipe s-au întâlnit de șase ori în competițiile UEFA, fiecare câștigând câte trei meciuri, însă PSG a câștigat ambele duble manșe directe.

Forma parizienilor este una solidă în fața echipelor din Anglia, cu o singură înfrângere în ultimele zece meciuri europene și o serie de patru calificări consecutive în sferturile Champions League.

În atac, Khvicha Kvaratskhelia se remarcă, cu goluri în trei meciuri consecutive din fazele eliminatorii.

Liverpool, în schimb, are un palmares pozitiv în fața echipelor franceze și a câștigat șase dintre ultimele opt sferturi de finală disputate în Champions League.

Mijlocașul Dominik Szoboszlai este într-o formă bună, cu gol în cinci din ultimele opt partide din competiție.

Marți, în primele două partide din sferturi, Bayern Munchen a învins, în deplasare, pe Real Madrid, scor 2-1, iar Arsenal a trecut, tot în deplasare, de Sporting Lisabona, scor 1-0.