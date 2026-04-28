Kyros Vassaras a fost desemnat observator UEFA pentru arbitraj la o semifinală de Champions League

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România, Kyros Vassaras, a fost delegat de UEFA ca observator de arbitri la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.
Foto: FRF
Cosmin Pirv
28 apr. 2026, 11:30, Sport

Potrivit FRF, Kyros Vassaras va fi observator de arbitri în semifinalele UEFA Champions League, la partida dintre Atletico Madrid și Arsenal Londra.

Meciul este programat miercuri, de la ora 22.00, pe Estadio Metropolitano din Madrid.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Olanda: Danny Makkelie va fi la centru, ajutat de asistenții Hessel Steegstra și Jan de Vries, în timp ce al patrulea oficial va fi Serdar Gozubuyuk.

Sistemul VAR va fi coordonat de Dennis Johan Higler, asistat de Pol van Boekel.

