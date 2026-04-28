Kyros Vassaras a fost desemnat observator UEFA pentru arbitraj la o semifinală de Champions League

Potrivit FRF, Kyros Vassaras va fi observator de arbitri în semifinalele UEFA Champions League, la partida dintre Atletico Madrid și Arsenal Londra.

Meciul este programat miercuri, de la ora 22.00, pe Estadio Metropolitano din Madrid.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Olanda: Danny Makkelie va fi la centru, ajutat de asistenții Hessel Steegstra și Jan de Vries, în timp ce al patrulea oficial va fi Serdar Gozubuyuk.

Sistemul VAR va fi coordonat de Dennis Johan Higler, asistat de Pol van Boekel.