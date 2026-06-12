Cupa Mondială 2026 a început cu proteste și confruntări cu poliția în Mexic

Mii de suporteri s-au îndreptat joi către arena care a găzduit primul meci al turneului, în timp ce mai multe grupuri de studenți și activiști au organizat manifestații în apropierea perimetrului de securitate. Potrivit Euronews, protestatarii, inclusiv membri ai Universității Naționale Autonome din Mexic (UNAM), au criticat cheltuielile asociate organizării Cupei Mondiale și au cerut ca resursele publice să fie direcționate către probleme sociale considerate prioritare.

Confruntări în apropierea stadionului

Tensiunile au crescut după ce manifestanții au încercat să îndepărteze barierele instalate de autorități și să pătrundă în zonele rezervate suporterilor. Poliția, mobilizată în număr mare în jurul stadionului, a format cordoane de securitate pentru a împiedica accesul protestatarilor.

În timpul incidentelor au fost aruncate pietre și diverse obiecte, iar forțele de ordine au intervenit cu măsuri de control al mulțimii. În apropierea stadionului au fost observate fumigene și torțe aprinse de manifestanți. Participanții la protest au afișat bannere prin care au denunțat inegalitățile sociale și au readus în atenție problema persoanelor dispărute, un subiect sensibil în societatea mexicană.

Meciul s-a disputat conform programului

În pofida incidentelor din exteriorul stadionului, organizatorii au anunțat că dispozitivul de securitate a funcționat conform planului, iar partida de deschidere a Cupei Mondiale s-a desfășurat fără întreruperi. Campionatul Mondial din 2026 este găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada și reprezintă cea mai amplă ediție din istoria competiției, cu 48 de echipe participante.