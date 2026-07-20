CM 2026 intră în istorie: Spania, Mbappé, Haaland și Messi, printre marile povești ale turneului

După mai bine de o lună de competiție, turneul a produs 308 goluri în 104 partide și a confirmat atât consacrarea unei noi generații de fotbaliști, cât și ultimele momente pe cea mai mare scenă ale unor legende ale sportului, potrivit unei analize CNN.

Spania și-a confirmat statutul de cea mai bună echipă a turneului

Reprezentativa Spaniei a cucerit al doilea titlu mondial din istorie după o finală câștigată în fața Argentinei, într-un turneu în care selecționata iberică a impresionat prin constanță și calitatea jocului.

Golul decisiv din ultimul act a fost marcat de Ferrán Torres, atacantul declarând ulterior că reușita nu îi aparține doar lui, ci întregii țări. Succesul Spaniei confirmă perioada excelentă traversată de fotbalul iberic, după titlul european cucerit în 2024.

Mbappé domină statisticile individuale

La nivel individual, marele câștigător al turneului a fost atacantul francez Kylian Mbappé, care a încheiat competiția cu 10 goluri, adjudecându-și Gheata de Aur și devenind, potrivit organizatorilor, cel mai prolific marcator din istoria Cupei Mondiale.

Alte distincții importante au revenit fundașului spaniol Pau Cubarsí, desemnat cel mai bun tânăr jucător al competiției, portarului Unai Simón, câștigător al Mănușii de Aur, și mijlocașului Rodri, ales cel mai valoros fotbalist al turneului.

Surprizele competiției au venit din afara marilor puteri

Dincolo de favoritele tradiționale, Mondialul din 2026 a oferit și numeroase surprize. Norvegia, condusă de Erling Haaland, a ajuns până în sferturile de finală după ce a eliminat Brazilia, în timp ce Capul Verde a impresionat prin parcursul său, remizând cu Uruguay și împingând Argentina în prelungiri într-un meci spectaculos din fazele eliminatorii.

O altă revelație a fost Paraguay, care a eliminat Germania la loviturile de departajare, unul dintre cele mai neașteptate rezultate ale competiției. De asemenea, Curaçao, cea mai mică națiune participantă la turneu, a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva Ecuadorului în faza grupelor, confirmând tendința de echilibrare a valorilor în fotbalul mondial.

Controverse și probleme organizatorice

Competiția nu a fost lipsită de controverse. Înaintea debutului turneului au existat critici privind organizarea și securitatea, iar pe parcurs au apărut mai multe incidente care au atras atenția opiniei publice. Printre cele mai discutate s-au numărat imposibilitatea arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan de a intra în Statele Unite și situația selecționatei Iranului, obligată să își modifice baza de pregătire și să efectueze deplasări suplimentare între Mexic și SUA.

Un alt moment intens comentat a fost implicarea președintelui american Donald Trump în controversa privind eliminarea atacantului american Folarin Balogun, episod care a generat reacții atât în lumea sportului, cât și în mediul politic.

Haaland, noul fenomen global

Deși nu a câștigat trofeul, Erling Haaland s-a numărat printre marile vedete ale turneului. Pe lângă prestațiile din teren, atacantul Norvegiei a devenit unul dintre cele mai populare personaje ale competiției, generând un val de imagini, videoclipuri și meme-uri distribuite pe rețelele sociale, ceea ce i-a consolidat statutul de fenomen global și dincolo de performanțele sportive.

Mondialul care ar putea marca retragerea lui Messi

O altă imagine simbolică a competiției a fost cea a lui Lionel Messi, aflat, cel mai probabil, la ultima participare la o Cupă Mondială. La 39 de ani, căpitanul Argentinei a condus din nou echipa până în finală și a demonstrat că poate decide meciuri importante, chiar dacă resursele fizice nu îi mai permit să domine jocurile așa cum o făcea în trecut.

Lacrimile sale după înfrângerea din finală au alimentat speculațiile privind retragerea din națională. Deocamdată, Messi nu a anunțat o decizie oficială și rămâne sub contract cu Inter Miami până în 2028.

Aceasta a fost și ultima Cupă Mondială pentru jucători de prestigiu, care au încântat generații întregi de fani ai fotbalului, precum Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, Manuel Neuer și Guillermo Ochoa.

Un turneu care schimbă standardele fotbalului mondial

Prin dimensiunea sa, numărul record de meciuri și participarea extinsă a echipelor naționale, Cupa Mondială din 2026 este considerată de numeroși analiști drept una dintre cele mai reușite ediții ale competiției. Turneul a demonstrat că diferențele dintre marile puteri și națiunile emergente continuă să se reducă, oferind meciuri spectaculoase și rezultate imprevizibile până în ultimele zile ale competiției.

În același timp, succesul organizării în trei țări și interesul uriaș al publicului confirmă că modelul extins al Cupei Mondiale ar putea deveni noul reper pentru cele mai importante competiții internaționale din fotbal.