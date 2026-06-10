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Casa Albă recunoaște că a refuzat intrarea în SUA a unui arbitru somalez desemnat la Cupa Mondială

Andrew Giuliani, șeful echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale, a menționat miercuri excluderea arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan și a mai multor membri ai personalului iranian.
Casa Albă recunoaște că a refuzat intrarea în SUA a unui arbitru somalez desemnat la Cupa Mondială
Sursa foto: Youtube/FIFA
Laurentiu Marinov
10 iun. 2026, 09:43, Politic
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Șeful echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale, Andrew Giuliani, a dat asigurări marți că refuzul intrării unui arbitru somalez și refuzul vizelor oficialilor echipei iraniene au fost motivate de „motive întemeiate” , relatează Le Figaro.

Arbitrului somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deținea o viză americană, i-a fost refuzat accesul în SUA la sosire sâmbătă. FIFA a anunțat ulterior că acesta nu va arbitra în timpul turneului. Între timp, aproximativ cincisprezece membri ai staff-ului tehnic al echipei naționale iraniene au fost refuzați la vizele americane.

„Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost refuzat la intrare ”, a declarat Giuliani în timpul unei discuții organizate de grupul de experți Atlantic Council din Washington. „Au existat oficiali cărora li s-a refuzat intrarea și pe bună dreptate ”, a afirmat el, referindu-se la necesitatea de a împiedica „actorii rău intenționați să intre în țară sub pretextul Cupei Mondiale”, care începe joi.

„A existat un arbitru care nu a fost admis. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte întemeiat”, a asigurat oficialul de la Casa Albă, relatând discuțiile cu secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, și cu șeful Vămilor și Protecției Frontierelor (CBP).

Interdicție în SUA și pentru unii oficiali iranieni

Motivele pentru care i s-a refuzat intrarea lui Omar Artan, care a arbitrat în mod special Cupa Africii pe Națiuni (AFCON), sunt necunoscute. CBP a justificat acest lucru invocând „probleme legate de verificarea antecedentelor sale” . „Tot staff-ul tehnic al echipei iraniene poate intra. Există oficiali iranieni care nu pot intra, din nou din motive foarte întemeiate ”, a adăugat Giuliani, fără a oferi mai multe detalii.

„După cum vă puteți imagina, există oameni care pretind că sunt antrenori, dar s-ar putea să nu fie”, a continuat el, menționând în special posibila prezență printre aceștia a unor persoane „care lucrează direct cu Gărzile Revoluționare ”, armata ideologică a Republicii Islamice.

Incertitudinile privind obținerea vizelor pentru SUA, din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, au obligat echipa națională a Iranului să își mute tabăra de bază din Tucson, Arizona, în Tijuana, Mexic, deși își joacă cele trei meciuri din grupă în Statele Unite.

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