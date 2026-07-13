Prima pagină » Sport » Un arbitru olandez a murit la doar câteva săptămâni după ce a fost exclus de la Cupa Mondială

Un arbitru olandez a murit la doar câteva săptămâni după ce a fost exclus de la Cupa Mondială

Arbitrul olandez Rob Dieperink a murit la câteva săptămâni după ce a fost exclus din lista arbitrilor pentru Cupa Mondială de fotbal, în urma unei anchete a poliției din Marea Britanie.
Un arbitru olandez a murit la doar câteva săptămâni după ce a fost exclus de la Cupa Mondială
Foto: Facebook/KNVB
Cosmin Pirv
13 iul. 2026, 20:23, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rob Dieperink fusese selectat să fie arbitru asistent video (VAR) la turneul din această vară, dar a fost eliminat din lista oficialilor FIFA pentru Cupa Mondială în luna mai, scrie BBC.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost arestat de Poliția Metropolitană în aprilie, în urma unei plângeri privind o agresiune sexuală asupra unui adolescent, dar cazul a fost clasat din lipsă de probe.

Federația olandeză de fotbal, KNVB, a anunțat luni că este „șocată și profund îndurerată” de moartea lui Dieperink.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

„Odată cu Rob, pierdem un arbitru foarte apreciat, dar mai presus de toate un coleg amabil și dedicat”, a declarat KNVB într-un comunicat.

Dieperink a arbitrat în Eredivisie din 2017 și a fost arbitru VAR la Euro 2024.

După ce a fost exclus de la Cupa Mondială, Dieperink a declarat într-un interviu acordat ziarului olandez De Telegraaf că a fost „acuzat pe nedrept”.

„Mă întristează foarte mult faptul că am fost acuzat pe nedrept”, a spus el.

„Sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit din partea KNVB și pentru modul în care au gestionat acest caz. Este păcat că FIFA a decis să nu mă mai desemneze pentru Cupa Mondială; desigur, sunt dezamăgit de acest lucru”, mai spunea arbitrul.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
GSP.ro
Grindeanu, apel către PNL și USR: „Să nu folosească PNRR pentru a privatiza la super discount companiile de stat”
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Raul Cârstocea, istoric specializat în antisemitism: „Luptătorii din rezistența din munți, parașutați în România, aveau conexiuni legionare sau chiar SS”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da