Un arbitru olandez a murit la doar câteva săptămâni după ce a fost exclus de la Cupa Mondială

Rob Dieperink fusese selectat să fie arbitru asistent video (VAR) la turneul din această vară, dar a fost eliminat din lista oficialilor FIFA pentru Cupa Mondială în luna mai, scrie BBC.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost arestat de Poliția Metropolitană în aprilie, în urma unei plângeri privind o agresiune sexuală asupra unui adolescent, dar cazul a fost clasat din lipsă de probe.

Federația olandeză de fotbal, KNVB, a anunțat luni că este „șocată și profund îndurerată” de moartea lui Dieperink.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

„Odată cu Rob, pierdem un arbitru foarte apreciat, dar mai presus de toate un coleg amabil și dedicat”, a declarat KNVB într-un comunicat.

Dieperink a arbitrat în Eredivisie din 2017 și a fost arbitru VAR la Euro 2024.

După ce a fost exclus de la Cupa Mondială, Dieperink a declarat într-un interviu acordat ziarului olandez De Telegraaf că a fost „acuzat pe nedrept”.

„Mă întristează foarte mult faptul că am fost acuzat pe nedrept”, a spus el.

„Sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit din partea KNVB și pentru modul în care au gestionat acest caz. Este păcat că FIFA a decis să nu mă mai desemneze pentru Cupa Mondială; desigur, sunt dezamăgit de acest lucru”, mai spunea arbitrul.