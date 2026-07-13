Radu Banciu, derapaj rasist la adresa jucătorilor Franței: „Nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Eu sunt mai francez decât foarte mulți negri din națională”

Afirmațiile au fost făcute în contextul scandalului internațional provocat de fostul premier spaniol Mariano Rajoy, care a scris, înaintea semifinalei Franța–Spania de la Campionatul Mondial din 2026, că echipa franceză are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”. Declarația lui Rajoy a fost condamnată de oficiali francezi și spanioli drept rasistă și xenofobă.

Radu Banciu: „Nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”

Deși a admis că regulamentul le permite jucătorilor să reprezinte Franța, Radu Banciu le-a negat identitatea franceză exclusiv pe baza originii părinților și a culorii pielii.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși”, a afirmat jurnalistul.

Banciu a continuat susținând că un copil al unor părinți africani nu poate deveni francez, indiferent de locul în care s-a născut sau de cetățenia pe care o deține.

„Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus acesta.

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Jurnalistul a mers mai departe și a afirmat că el ar fi „mai francez” decât o parte dintre componenții naționalei Franței.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”, a declarat Banciu, fără să ofere dovezi pentru afirmațiile privind educația sau cunoștințele jucătorilor.

Afirmația lui Radu Banciu potrivit căreia fotbaliștii de culoare din naționala Franței „nu știu să scrie” este contrazisă inclusiv de parcursul educațional al lui N’Golo Kanté. Născut la Paris într-o familie originară din Mali, mijlocașul Franței are un BTS în contabilitate (Brevet de technicien supérieur, o diplomă franceză de învățământ superior obținută după doi ani de studii, echivalentă nivelului Bac+2). Kanté a povestit că și-a pus studiile între paranteze abia la 21 de ani, când a fost promovat la prima echipă a clubului US Boulogne.

Exemplul Upamecano îl contrazice pe Banciu

Printre jucătorii nominalizați de Radu Banciu s-a aflat Dayot Upamecano, despre care jurnalistul a afirmat că „numai francez nu este”.

În realitate, fundașul lui Bayern München s-a născut la Évreux, în departamentul francez Eure. El a crescut și s-a format fotbalistic în Franța și a reprezentat această țară la toate nivelurile importante de juniori, începând cu selecționata U16, înainte de a debuta la naționala de seniori.

Toți cei 26 de jucători selecționați de Franța la Campionatul Mondial sunt cetățeni francezi, iar 23 dintre ei sunt născuți în Franța. Doar trei componenți ai lotului s-au născut în afara țării, situație care nu le afectează cetățenia sau dreptul de a reprezenta naționala.

Banciu și-a extins teoria și asupra persoanelor de culoare din Statele Unite și America Latină, susținând că acestea nu ar putea fi considerate americane deoarece strămoșii lor au fost aduși din Africa. Afirmațiile confundă originea ancestrală cu cetățenia și apartenența națională și ignoră secole întregi de istorie și existența mai multor generații născute în țările respective.

O teorie rasistă care urmărește Franța de zeci de ani

Contestarea identității franceze a jucătorilor de culoare reprezintă o temă recurentă în jurul naționalei Franței. Începând din anii ’90, reprezentanți ai extremei drepte franceze au atacat în mod repetat componența multietnică a echipei și au pus sub semnul întrebării patriotismul jucătorilor cu origini africane sau arabe.

După câștigarea Cupei Mondiale din 1998, echipa formată din jucători de origini diferite a devenit cunoscută prin formula „black-blanc-beur” – negri, albi și arabi – și a fost prezentată ca un simbol al diversității societății franceze. Teoria potrivit căreia jucătorii de culoare ar fi „africani, nu francezi” a reapărut însă după fiecare succes important al echipei.

În 2024, Federația Franceză de Fotbal a depus o plângere după ce jucători ai Argentinei au fost filmați cântând un cântec considerat „rasist și discriminatoriu”, care făcea referire la originile africane ale fotbaliștilor francezi.

Radu Banciu, implicat și în alte controverse

Radu Banciu s-a mai aflat în centrul unor scandaluri provocate de declarațiile sale. În 2017, CNA a amendat B1 TV cu 25.000 de lei, inclusiv pentru afirmații cu caracter xenofob făcute de jurnalist la adresa minorității maghiare în emisiunea „Lumea lui Banciu”.

În 2019, CNCD a stabilit că o comparație făcută de Banciu la adresa Serenei Williams reprezenta discriminare și încălca dreptul la demnitate, aplicându-i o amendă de 8.000 de lei. Sancțiunea a fost ulterior anulată definitiv în instanță, în urma procesului deschis de jurnalist.

În 2022, CNA l-a sancționat cu 10.000 de lei după ce a afirmat într-o emisiune că majoritatea femeilor și-ar dori „să le mai și plesnești din când în când”. Banciu s-a apărat atunci susținând că afirmațiile sale au reprezentat o formă de satiră.

Nu este primul incident la iAMsport: acuzația falsă lansată împotriva Dianei Buzoianu

În martie 2026, Florin Prunea a susținut în direct la Iamsport că Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ar fi făcut videochat înainte de a intra în politică. Fostul internațional a prezentat acuzația drept o informație pe care și-ar fi amintit-o, afirmând inclusiv că acest lucru s-ar fi întâmplat „100%” la Slobozia.

Informația era falsă. Ulterior, iAMsport a recunoscut că informația era eronată, iar fostul portar și-a cerut scuze public.

„Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministru și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a transmis atunci Florin Prunea.

Diana Buzoianu a declarat ulterior că a fost șocată de ușurința cu care astfel de acuzații inventate pot fi propagate și a descris incidentul drept parte a unei „realități paralele”.

„M-a șocat partea aceasta de fake news-uri. E absolut halucinant cât de ușor pot fi manipulate și împinse foarte rapid campanii coordonate”, a afirmat ministra Mediului.