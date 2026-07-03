Haos în programul Campionatului Mondial. FIFA vrea să schimbe orele meciurilor Mexic–Anglia și Brazilia–Norvegia

Partida dintre Mexic și Anglia, programată pe Estadio Azteca, ar putea începe duminică, 5 iulie, la ora locală 12:00, în loc de 18:00, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu discuțiile.

În România, meciul ar urma astfel să înceapă duminică, la ora 21:00, și nu luni dimineață, la ora 03:00, așa cum era stabilit inițial.

Presa mexicană a relatat că devansarea meciului cu șase ore este probabilă, însă FIFA nu confirmase oficial schimbarea programului până vineri seara.

Brazilia-Norvegia ar putea începe cu o oră mai târziu

Modificarea orei partidei Mexic–Anglia ar afecta și programul confruntării dintre Brazilia și Norvegia, care va avea loc la New York.

Meciul Brazilia–Norvegia este programat în prezent pentru ora locală 16:00, respectiv 23:00 în România. Un purtător de cuvânt al Confederației Braziliene de Fotbal a declarat pentru Reuters că partida ar putea fi amânată cu o oră. În acest caz, confruntarea ar începe la miezul nopții în România.

FIFA încearcă astfel să evite o suprapunere între cele două optimi de finală, în cazul în care Mexic–Anglia va fi mutat la prânz.

Risc de furtuni și inundații la Ciudad de México

Autoritățile și organizatorii sunt îngrijorați de prognoza meteo pentru Ciudad de México, unde sunt așteptate furtuni, descărcări electrice și ploi care ar putea provoca inundații.

Vremea nefavorabilă a afectat deja programul turneului. Partida Mexic–Ecuador, disputată anterior pe Estadio Azteca, a început cu o oră mai târziu din cauza furtunii și a riscului provocat de fulgere.

Mutarea meciului Mexic–Anglia la prânz ar reduce riscul unei întreruperi provocate de furtună, dar ar schimba radical condițiile de joc.

În locul temperaturilor mai scăzute de seară, fotbaliștii ar putea evolua în intervalul cu cea mai puternică radiație solară și cu cele mai ridicate temperaturi ale zilei. Altitudinea de aproximativ 2.200 de metri a capitalei mexicane ar putea reprezenta o dificultate suplimentară pentru jucătorii Angliei, mai puțin obișnuiți cu asemenea condiții.

O decizie finală a FIFA privind modificarea programului celor două partide este așteptată înaintea meciurilor de duminică.