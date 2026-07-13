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Fost premier spaniol acuzat de rasism în urma unor remarci la adresa echipei de fotbal a Franței

Fostul premier conservator spaniol, Mariano Rajoy, se confruntă cu acuzații tot mai mari de rasism după ce a scris într-un articol dintr-un ziar despre Campionatul Mondial că echipa națională a Franței „nu are jucători francezi”.
Fost premier spaniol acuzat de rasism în urma unor remarci la adresa echipei de fotbal a Franței
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 iul. 2026, 04:14, Știri externe
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Rajoy, care a fost premier între 2011 și 2018, a reflectat asupra iminentei confruntări dintre Spania și Franța în semifinale într-un articol publicat vineri în ziarul online El Debate, potrivit The Guardian.

„Merită să ne amintim că Franța a fost dublă campioană mondială și a fost finalistă la ultima Cupă Mondială”, a scris el . „Au câștigat fiecare meci pe care l-au jucat la această Cupă Mondială și sunt în prezent pe locul 1 în clasamentul FIFA. De asemenea, au un lot de top. Acestea fiind spuse, nu au jucători francezi. Și joacă foarte bine. Vor fi un adversar formidabil.”

Remarcile lui fostului prim-ministru Rajoy, care au atras comparații cu recentul atac rasist al unui senator paraguayan asupra lui Kylian Mbappé pe rețelele de socializare, au stârnit un răspuns usturător din partea actualului prim-ministru al Spaniei.

„Există persoane care încă își măsoară apartenența după numele de familie, locul nașterii sau culoarea pielii”, a scris Pedro Sánchez într-o postare pe X.

„Alții o măsoară după rădăcinile noastre într-o țară și prin voința noastră de a contribui la ea. Jucând fotbal. Grija pentru bătrânii noștri. Sau deschiderea de afaceri. Spania aparține celor care o iubesc și muncesc pentru ea. Nu celor care o fac de rușine cu declarații xenofobe.”

Reacție furioasă în Franța

Cuvintele lui Mariano Rajoy au provocat o reacție furioasă în Franța.

„Este complet inacceptabil”, a declarat duminică ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, pentru postul francez BFMTV. „Nu este deloc vorba despre Franța. Franța este o țară a diversității, unde fiecare poate prospera și își poate găsi locul.”

Olivier Faure, liderul Partidului Socialist Francez, a declarat că echipa națională a Franței este compusă doar din cetățeni francezi.

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