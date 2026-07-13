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Guvernul britanic va investi 250 de milioane de lire sterline pentru a proteja comunitatea evreiască

Guvernul britanic a anunțat că peste 250 de milioane de lire sterline vor fi investite, în special pentru a consolida protecția polițienească a comunității evreiești britanice, care a fost ținta mai multor atacuri în ultimele luni.
Guvernul britanic va investi 250 de milioane de lire sterline pentru a proteja comunitatea evreiască
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
13 iul. 2026, 03:30, Știri externe
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Aproximativ 500 de ofițeri suplimentari vor fi desfășurați în zonele cu populații evreiești britanice numeroase, inclusiv 300 în Londra, cu patrule sporite în afara sinagogilor și școlilor, precum și cu prezența ofițerilor în civil. „Creșterea antisemitismului pe care am văzut-o în ultimii ani a fost un test al valorilor noastre ca țară”, a declarat premierul britanic demisionar Keir Starmer, citat într-un comunicat al Ministerului de Interne.

Fondul de 250 de milioane de lire sterline (293 de milioane de euro) va fi cheltuit pe parcursul a trei ani. O parte din acesta va fi folosită și pentru finanțarea luptei împotriva antisemitismului, cu un accent deosebit pe educație. „Comunitățile evreiești se confruntă cu o amenințare excepțională, cu o creștere a infracțiunilor motivate de ură, precum și a terorismului și a interferențelor din partea unor state ostile”, a explicat Matt Jukes, comisar adjunct al Poliției Metropolitane din Londra, într-un comunicat.

Mai multe atacuri au vizat comunitatea evreiască

La sfârșitul lunii aprilie, doi bărbați evrei au fost înjunghiați în cartierul londonez Golders Green, un atac descris de poliție drept terorism. În plus, de la sfârșitul lunii martie, o serie de incendii și tentative de incendiu au vizat sinagogi din nord-vestul Londrei, care găzduiește o comunitate evreiască numeroasă.

În octombrie 2025, un atac soldat cu moartea a două persoane la sinagoga din Manchester. Aproximativ 59 de milioane de lire sterline (69 de milioane de euro) vor fi alocați poliției antiteroriste pentru a „ consolida securitatea și a contracara amenințările statului ”, potrivit ministerului.

În urma atacului de la Golders Green, Keir Starmer a promis că va acționa „ pentru a confrunta amenințarea reprezentată de state precum Iranul”, spunând că știa „foarte bine că acestea vor să facă rău evreilor britanici”. De asemenea, Regatul Unit a ridicat nivelul de amenințare teroristă la „sever” în urma atacului.

Mark Gardner, directorul executiv al organizației evreiești Community Security Trust (CST), a salutat această „creștere semnificativă” a resurselor alocate poliției, într-o perioadă pe care a descris-o drept „o perioadă critică pentru viitorul evreilor britanici”.

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