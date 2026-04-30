Marea Britanie abordează „urgența” antisemitismului, în urma atacului de miercuri la Londra

Guvernul britanic a declarat, joi, că țara se confruntă cu o „urgență” a antisemitismului și că promite finanțare pentru creșterea securității comunităților evreiești, arată AP News.

Decizia vine în urma atacului petrecut miercuri la Londra, când un bărbat a înjunghiat doi evrei în vârstă de 34 și 76 de ani în Golders Green, epicentrul comunității evreiești din Marea Britanie.

Guvernul britanic a anunțat 25 de milioane de lire sterline (34 de milioane de dolari) pentru mai multe patrule de poliție și protecție în jurul sinagogilor, școlilor și centrelor comunitare.

Însă, mulți din comunitate simt că guvernul nu îi protejează. Prim-ministrul Keir Starmer a fost huiduit de aproximativ 100 de protestatari, care aveau pancarte pe care scria „Keir Starmer, dăunător de evrei” când a vizitat Golders Green joi, potrivit aceleiași surse.

Mai multe atacuri asupra comunității evreiești din Marea Britanie

Comunitatea evreiască din Marea Britanie, în număr de aproximativ 300.000 de persoane, s-a confruntat cu atacuri tot mai frecvente în online și pe străzi, numărul incidentelor antisemite raportate în Regatul Unit crescând vertiginos de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și războiul ulterior din Gaza, potrivit organizației caritabile Community Security Trust.

În octombrie anul trecut, un atacator a intrat cu mașina în oamenii adunați în fața unei sinagogi din Manchester și a înjunghiat mortal o persoană. O altă persoană a murit în timpul atacului, după ce a fost împușcată accidental de poliție.

De la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie, au avut loc o serie de atacuri incendiare asupra sinagogilor și a altor lăcașuri evreiești din Londra, precum și asupra oponenților guvernului iranian.

Poliția a declarat că 28 de persoane au fost arestate în urma acestor atacuri, care nu au provocat răni. Câteva au fost puse sub acuzare, iar un adolescent a fost condamnat după ce a pledat vinovat.