Liderul suprem al Iranului promite să protejeze capacitățile nucleare și de rachete

Liderul suprem al Iranului a declarat, joi, că Republica Islamică își va proteja „capacitățile nucleare și de rachete” ca pe un atu național, în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord mai amplu, pentru a consolida armistițiul șubred de trei săptămâni al războiului, relatează AP.

Atac dur al liderului iranian asupra americanilor

Într-o declarație scrisă de Mojtaba Khamenei și citită de un prezentator al televiziunii de stat, liderul suprem al Iranului, care nu a mai fost văzut în public de când a devenit lider suprem, a spus că singurul loc în care americanii au loc în Golful Persic este „pe fundul apelor sale” și că se scrie un „nou capitol” în istoria regiunii.

Remarcile sale dure vin în contextul în care industria petrolieră iraniană este afectată de o blocadă impusă de Marina SUA, care împiedică petrolierele sale să iasă pe mare.

Iranul va continua să controleze strâmtoarea Ormuz

Khamenei a părut să transmită un semnal că Iranul își va menține controlul asupra căii navigabile, care se află în apele teritoriale ale Iranului și Omanului. Iranul ar fi perceput unor nave 2 milioane de dolari pentru a călători prin strâmtoare, potrivit aceleiași surse.

Liderul suprem al Iranului a mai adăugat că „regulile legale și noua gestionare” a strâmtorii de către Teheran vor aduce beneficii tuturor națiunilor din regiune, iar controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz va face Golful mai sigur.

Însă, lumea consideră strâmtoarea o cale navigabilă internațională, deschisă tuturor fără plata taxelor. Națiunile arabe din Golf, printre care se numără Emiratele Arabe Unite, au denunțat controlul Iranului asupra strâmtorii, considerându-l similar pirateriei.